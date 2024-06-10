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Эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы уменьшить дефицит электроэнергии

10 июня 2024 15:00
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Отключение света — что нужно сделать для уменьшения дефицита электроэнергии
Линии электропередач. Иллюстративное фото: Экономическая правда
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Директор центра исследования энергетики Александр Харченко объяснил, как можно уменьшить дефицит электроэнергии для украинских городов-миллионников. Для этого более эффективно устанавливать газотурбинную установку.

Об этом специалист рассказал в эфире Київ24 в понедельник, 10 июня.

Газотурбинным установкам нет альтернативы

По словам Харченко, сейчас, чтобы быстро восстановить нормальное энергоснабжение, газопоршневым двигателям нет альтернативы.

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Следовательно, для городов типа Киева или Одессы более эффективно устанавливать газотурбинные установки.

"Их, с одной стороны, дольше ставить, к этой зиме мы точно не успеем. Но чтобы перекрыть тот дефицит, который у нас есть, без них мы не обойдемся", — говорит эксперт.

Напомним, графики отключения света сегодня будут действовать почасово, начиная с 16:00 и до 22:00. Из-за аварийной ситуации в электросетях обесточивались потребители в Сумской и Харьковской областях.

К слову, с 24 июня вступит в силу постановление о справедливом распределении лимитов по регионам. Из доступной электроэнергии будет вычитаться объем, который идет на критическую инфраструктуру, поэтому продолжительность отключений в Украине должна быть выровнена.

В Украине после повышения тарифа на электрическую энергию из-за нехватки финансов в энергосфере сохранится помощь на покрытие расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг для уязвимых категорий граждан.

дефицит
отключения света
свет
Киев
Одесса
электроэнергия
Электричество
энергетика

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