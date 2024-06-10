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По всій Україні діятимуть нові обмеження світла — що відомо

10 червня 2024 09:33
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Відключення світла — в Україні діятиме справедливий розподіл лімітів по регіонах
Працівники електромережі. Фото: gwaramedia.com
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

З 24 червня набуде чинності постанова про справедливий розподіл лімітів по регіонах. З доступної електроенергії буде відніматися обсяг, який йде на критичну інфраструктуру, тож тривалість відключень в Україні має вирівнятися.

Про це розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі Київ24.

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Бойко розповів, що у вихідні дні в Україні не діяли обмеження завдяки виведенню з ремонту атомного блоку. 

"Було дійсно виведено раніше майже на два тижні атомний блок з ремонту — це додало енергосистемі тисячу мегават. Це дуже суттєва цифра додаткової потужності, яка власне і допомогла на вихідні уникнути обмежень взагалі", — зазначив посадовець. 

Він розповів, що попри це Укренерго все ж довелося залучати енергетичну допомогу від сусідів для того, аби не застосовувати графіки обмежень у вихідні дні. 

"Навіть у вихідні дні ми були близькі до того, аби не в значному обсязі, але запровадити графіки", — сказав  прем'єр-міністра України з питань енергетики.

Працюватиме ліміт для кожної області

З 24 червня буде запроваджено справедливий розподіл лімітів по регіонах. З доступної електроенергії відніматиметься обсяг, який йде на критичну інфраструктуру. Таким чином тривалість відключень в Україні має вирівнятися.

"З доступної електроенергії в Україні буде відніматися обсяг електрики, яка потрібна для об'єктів критичної інфраструктури. Таким чином на кожну область буде не 80% доступної електроенергії, а 70%, які будуть доведені до кожного регіону. Таким чином тривалість відключень в країні має вирівнятися", — підсумував Бойко.

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня на Сумщині вимикався об'єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого у жителів Сум зникло світло. 

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський заявив, що попри те, що зараз ситуація з електрикою відносно стабільна, взимку 2024-2025 ситуація може змінитися далеко не в кращий бік. 

Юрій Бойко
війна в Україні
енергетика
Україна
відключення світла
світло
електроенергія
електропостачання

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