Яка ситуація з енергетикою - відповів Кучеренко

Теплоелектростанція після ракетного удару. Фото: AFP2024 / SERGEI SUPINSKY

В Україні під час війни є організаційні проблеми у роботі паливно-енергетичного комплексу. Енергетика в часи воєнного стану просто не може функціонувати за правилами мирного часу.

Детальніше про це — у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

"Війна повномасштабна йде два роки і чотири місця приблизно, скажіть мені, будь ласка, людині, хоч з якимось досвідом, має бути зрозуміло, чи може енергетика воєнного стану справлятися з нормативно-правовими актами мирного стану. Всі ж розуміють, ми рухалися по шляху лібералізації, дерегулізації... бо держава втратила важилі контролю. Але дерржава втратила важілі контролю, змін в управління не внесли... Там нема з ким розмовляти!" — каже нардеп Олександр Кучеренко.

Він вважає, що шанс ще не втрачено.

"Час втрачено однозначно, але зрозуміло, які кроки треба робити. Звісно, багато речей треба було починати навесні 2022, а зараз уже червень 2024. Вже зима скоро і тому в першу чергу проблема управлінська, ціна — ви вирішили проблему, шановні? Ви цим підняттям тарифів по суті забезпечили додатковий потік грошей на рівні 50 млрд грн на рік", — сказав Кучеренко.

Він додав, що знає, кому подарували з українців 50 генераторів, і хто ними і як користується.

Тому, як каже Кучеренко, треба голосувати ТСК.

Раніше через складну ситуацію в енергетиці Укрзалізниця почала зменшувати споживання електроенергії. Через це рух деяких приміські електропоїздів скасують.

Нагадаємо, внаслідок російських атак Україна втратила понад 70% свого енергетичного комплексу. Голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков закликав не довіряти пресслужбі Міністерства енергетики, яка применшує руйнування енергетичної інфраструктури.