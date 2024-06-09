Какая ситуация с энергетикой – ответил Кучеренко

Теплоэлектростанция после ракетного удара. Фото: AFP2024 / SERGEI SUPINSKY

В Украине во время войны есть организационные проблемы в работе топливно-энергетического комплекса. Энергетика во времена военного положения просто не может работать по правилам мирного времени.

Детальнее об этом — в материале Новини.LIVE .

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"Война полномасштабная идет два года и четыре места примерно, скажите мне, пожалуйста, человеку, хоть с каким-нибудь опытом, должно быть понятно, может ли энергетика военного положения справляться с нормативно-правовыми актами мирного состояния. Все же понимают, мы двигались по пути либерализации, дерегулизации... потому что государство потеряло рычаги контроля. Но государство потеряло рычаги контроля, изменений в управление не внесли... Там не с кем разговаривать!" – говорит нардеп Александр Кучеренко.

Он считает, что шанс еще не упущен.

"Время потеряно однозначно, но понятно, какие шаги нужно делать. Конечно, многое нужно было начинать весной 2022, а сейчас уже июнь 2024. Уже зима скоро и поэтому в первую очередь проблема управленческая, цена — вы решили проблему, уважаемые? Вы этим поднятием тарифов в сущности обеспечили дополнительный поток денег на уровне 50 млрд грн в год", — сказал Кучеренко.

Он добавил, что знает, кому подарили из украинцев 50 генераторов и кто ими и как пользуется.

Потому, как говорит Кучеренко, нужно голосовать ВСК.

Ранее из-за сложной ситуации в энергетике Укрзализныця начала уменьшать потребление электроэнергии. Поэтому движение некоторых пригородных электропоездов отменят.

Напомним, в результате российских атак Украина потеряла более 70% своего энергетического комплекса . Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков призвал не доверять пресс-службе Министерства энергетики, которая умаляет разрушение энергетической инфраструктуры.