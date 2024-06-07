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Без світла на вулицях та кондиціонерів — уряд посилює економію електроенергії

7 червня 2024 18:57
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Без світла на вулицях та кондиціонерів — уряд посилює економію електроенергії
Засідання уряду. Фото: Денис Шмигаль / Telegram
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Україні органи державної влади мають зменшити споживання електроенергії. Бізнесу наразі лише рекомендують економити енергоресурси.

Про це на засіданні уряду у п'ятницю, 7 червня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Прем'єр-міністр повідомив, що завдання економити світло поставили перед усіма органами державної влади. 

"Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження уряду. Міністерства, центральні органи виконавчої влади та ОДА мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території", — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд також рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади та іншим державним органам зробити аналогічні кроки.

Окрім того, місцевій владі поставили завдання обмежити вуличне освітлення.

Що стосується бізнесу, то влада закликала обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.

"Не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", — підсумував прем'єр.

Раніше через складну ситуацію в енергетиці Укрзалізниця почала зменшувати споживання електроенергії. Через це рух деяких приміські електропоїздів скасують.

Нагадаємо, внаслідок російських атак Україна втратила понад 70% свого енергетичного комплексу. Голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков закликав не довіряти пресслужбі Міністерства енергетики, яка применшує руйнування енергетичної інфраструктури.

Денис Шмигаль
війна в Україні
Укренерго
уряд
відключення світла
світло
енергетика
економія

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