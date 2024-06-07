Без света на улицах и кондиционеров — правительство усиливает экономию электроэнергии

Заседание правительства. Фото: Денис Шмыгаль / Telegram

В Украине органы государственной власти должны уменьшить потребление электроэнергии. Бизнесу пока только рекомендуют экономить энергоресурсы.

Об этом на заседании правительства в пятницу, 7 июня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Теперь без уличного освещения и кондиционеров

Премьер-министр сообщил, что задачу экономить свет поставили перед всеми органами государственной власти.

"Преред органами государственной власти поставлена задача уменьшить потребление электроэнергии. Принимаем сегодня соответствующее распоряжение правительства. Министерства, центральные органы исполнительной власти и ОГА должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории", — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство также рекомендует правоохранительным органам, органам судебной власти и другим государственным органам предпринять аналогичные шаги.

Кроме того, местным властям поставили задачу ограничить уличное освещение.

Что касается бизнеса, то власти призвали ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, не критичного для производственной деятельности.

"Не будет ограничиваться использование кондиционеров в больницах и на предприятиях, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса", — подытожил премьер.

Ранее из-за сложной ситуации в энергетике Укрзализныця начала уменьшать потребление электроэнергии. Поэтому движение некоторых пригородных электропоездов отменят.

Напомним, в результате российских атак Украина потеряла более 70% своего энергетического комплекса. Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков призвал не доверять пресс-службе Министерства энергетики, которая умаляет разрушение энергетической инфраструктуры.