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Без света на улицах и кондиционеров — правительство усиливает экономию электроэнергии

7 июня 2024 18:57
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Без света на улицах и кондиционеров — правительство усиливает экономию электроэнергии
Заседание правительства. Фото: Денис Шмыгаль / Telegram
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Украине органы государственной власти должны уменьшить потребление электроэнергии. Бизнесу пока только рекомендуют экономить энергоресурсы.

Об этом на заседании правительства в пятницу, 7 июня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Премьер-министр сообщил, что задачу экономить свет поставили перед всеми органами государственной власти.

"Преред органами государственной власти поставлена задача уменьшить потребление электроэнергии. Принимаем сегодня соответствующее распоряжение правительства. Министерства, центральные органы исполнительной власти и ОГА должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории", — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство также рекомендует правоохранительным органам, органам судебной власти и другим государственным органам предпринять аналогичные шаги.

Кроме того, местным властям поставили задачу ограничить уличное освещение.

Что касается бизнеса, то власти призвали ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, не критичного для производственной деятельности.

"Не будет ограничиваться использование кондиционеров в больницах и на предприятиях, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса", — подытожил премьер.

Ранее из-за сложной ситуации в энергетике Укрзализныця начала уменьшать потребление электроэнергии. Поэтому движение некоторых пригородных электропоездов отменят.

Напомним, в результате российских атак Украина потеряла более 70% своего энергетического комплекса. Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков призвал не доверять пресс-службе Министерства энергетики, которая умаляет разрушение энергетической инфраструктуры.

Денис Шмыгаль
война в Украине
Укрэнерго
правительство
отключения света
свет
энергетика
экономия

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