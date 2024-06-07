Інтерактивні мапи та додатки — сервіси, які допоможуть підготуватися до відключень світла

Відключення світла. Фото: Freepik

Російська агресія призвела до значних втрат у виробництві електроенергії, і українцям доведеться готуватися до тривалих відключень світла. Зараз існує багато онлайн-сервісів, які допомагають знати наперед, до чого готуватися.

Про ресурси, які допоможуть українцям протягом складного періоду в енергетиці, розповідає Ми-Україна.

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Додаток і сайт Київ Цифровий. Фото: Суспільне

Київ Цифровий (Google Play та App Store)

Цей застосунок містить сервіс "ДТЕК Світло", який дозволяє ввести та зберегти свою адресу, щоб отримувати інформацію про знеструмлення вашої групи споживачів. Можна переглядати графік відключень на день і на тиждень, а також налаштовувати сповіщення про відключення з функцією "не турбувати вночі". Додаток надає посилання на сайт ДТЕК, де можна перевірити поточні відключення та їхні типи: аварійні, стабілізаційні або планові.

Мережі Онлайн

Цей мобільний додаток від ДТЕК доступний у Google Play та App Store. З його допомогою можна моніторити відключення за кількома адресами та подавати показники лічильника. Водночас деякі користувачі повідомляють про можливі проблеми у роботі додатка.

Світло (Android та iOS)

Цей альтернативний додаток для моніторингу графіків відключень дозволяє додавати кілька адрес та встановлювати сповіщення про відключення, включаючи прогнозовані відключення. Застосунок охоплює графіки відключень у Києві та кількох областях: Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Тернопільській та Вінницькій.

DeSvitlo

Через непередбачуваність відключень електроенергії та змінюваність графіків, DeSvitlo стане у пригоді. Цей додаток дозволяє дистанційно відстежувати наявність електроенергії вдома в реальному часі. Для цього потрібно під'єднатися до свого роутера, і додаток фіксує, чи є підключення до мережі, тобто чи є вдома світло. Це корисно, коли ви не вдома і хочете знати, що вас чекає при поверненні додому. Додаток дозволяє додавати кілька адрес та налаштовувати сповіщення.

Інтерактивні мапи

Скріншот із сайту ЛУН

ЛУН Місто пропонує кілька корисних інтерактивних мап, дві з яких особливо актуальні в теперішніх умовах.

Бізнес із генераторами

На цій мапі позначені заклади, які мають автономне живлення. Це стане в пригоді, коли потрібно дізнатися, які підприємства працюють під час відключень електроенергії. Мапа також містить графіки роботи закладів. Важливо зазначити, що інформація може бути неповною, оскільки оновлення даних здійснюється на основі відомостей, наданих представниками бізнесу.

Інтернет під час знеструмлень

Ця мапа показує будинки та окремі населені пункти, які мають доступ до інтернету під час відключень електроенергії.

Калькулятори потужності генераторів та зарядних станцій

Скриншот Калькулятора

Агент Енерджі. Серед переваг цього ресурсу — велика кількість інструментів, які можна використовувати в приватному будинку чи гаражі. Інструменти також можна додавати до розрахунків. Однак недоліком є відсутність окремого віконця для додавання приладів, яких немає в наявному переліку.

Система від Elite House. Пропонує досить широкий список приладів, включаючи багато побутових. Це робить її зручною для детального розрахунку потреб.

Rewlogan/power. У бета-версії цього інструменту можна розрахувати необхідну потужність зарядної станції. Він дозволяє додавати різні типи приладів до базового переліку, коригувати їхню потужність і встановлювати бажаний час роботи. В результаті ви отримаєте загальне споживання електроенергії за годину, необхідні параметри зарядних станцій та їхні відповідні варіанти.

Час роботи пристроїв від акумулятора з інвертором

Скриншот Калькулятора

На сайті EnergoSeti для розрахунку часу роботи інвертора від акумулятора потрібно вказати напругу акумулятора чи акумуляторів (12, 24 або 48 В), їхню місткість у ампер-годинах, тип акумулятора, а також потенційне навантаження у ватах. При цьому важливо розуміти, які саме прилади споживатимуть електроенергію, що доведеться визначати самостійно або шукати інформацію на інших ресурсах. У результаті розрахунку буде вказана тривалість роботи в хвилинах.

Калькулятор часу роботи від майстерні Edison роз'яснює принцип роботи інвертора, місткість акумулятора та форму вихідного сигналу — чисту синусоїду. Для розрахунку потрібно вказати місткість підключених акумуляторів (в ампер-годинах) та обрати з переліку прилади, які будуть використовуватися одночасно. Результат включає розрахункову корисну місткість батареї, тривалість роботи та мінімальну необхідну потужність інвертора.

Калькулятор автономної роботи ДБЖ від Wintik потребує наступних вихідних даних: навантаження від приладів (у ватах, потрібно підсумувати самостійно), місткість акумулятора (в ампер-годинах), номінальна напруга акумулятора (у вольтах), глибина його розряду та доступна місткість (можна залишити на пропонованих значеннях), а також коефіцієнт корисної дії інвертора, який за замовченням можна залишити на рівні 80%.

Калькулятор від Майстерні Мольфара надає розрахунок системи резервного живлення. Для цього потрібно ввести дані про навантаження (прилади, кількість, потужність, тривалість роботи, які можна обрати з пропонованих або додати самостійно), напругу інвертора (у вольтах), ефективність його роботи (у відсотках), кількість ватт для самозабезпечення інвертора, і тривалість роботи. У результаті отримуємо дані про вихідну потужність системи та потужність з батареї (у ватах), струм з акумуляторів (в амперах), загальну необхідну місткість (у ват-годинах, ампер-годинах), потребу у чистій синусоїді, необхідне зарядне та вимоги до кабелю.

Тарифи та витрати на електроенергію

Скриншот Калькулятора

Energy Online — це мобільний додаток НКРЕКП, доступний у Google Play та App Store. В ньому представлені тарифи на електроенергію з розбивкою за зонами та операторами. Крім того, додаток містить інформацію про тарифи та операторів газу. Ви можете подати скаргу на рахунок чи залишити відгук про компанію, а також повідомити про випадки зловживання.

Calculat.org — це онлайн-калькулятор, який дозволяє швидко розрахувати витрати на електроенергію за використання певного приладу. Знаючи потужність приладу, час його використання та поточний тариф, ви можете дізнатися, скільки саме коштує його експлуатація за годину, день, місяць або рік.

Додаток "Комуналочка" доступний у Google Play і дозволяє вести статистику витрат за різними адресами та тарифними сітками для різних послуг. Ви можете створювати діаграми та порівнювати витрати для отримання більш детального уявлення про свої розходи.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики України готуються до опалювального сезону. Відтак у відомстві працюють над вдосконаленням графіків погодинних відключень світла.

Також ми писали, що в Укренерго наразі не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями.