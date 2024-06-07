Интерактивные карты и приложения — сервисы, которые помогут подготовиться к отключениям света

Отключение света. Фото: Freepik

Российская агрессия привела к значительным потерям в производстве электроэнергии, и украинцам придется готовиться к длительным отключениям света. Сейчас существует много онлайн сервисов, помогающих знать заранее к чему готовиться.

О ресурсах, которые помогут украинцам в течение сложного периода в энергетике рассказывает Мы-Украина.

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Приложение и сайт Киев Цифровой. Фото: Общественное

Киев Цифровой (Google Play и App Store).

Это приложение содержит сервис "ДТЭК Світло", позволяющий ввести и сохранить свой адрес, чтобы получать информацию об обесточивании вашей группы потребителей. Можно просматривать график отключений в день и неделю, а также настраивать уведомления об отключении с функцией "не беспокоить ночью". Приложение предоставляет ссылку на сайт ДТЭК, где можно проверить текущие отключения и их типы: аварийные, стабилизационные или плановые.

Сети онлайн.

Это мобильное приложение от ДТЭК доступно в Google Play и App Store. С его помощью можно мониторить отключение по нескольким адресам и передавать показания счетчика. В то же время некоторые пользователи сообщают о возможных проблемах в работе приложения.

Світло (Android и iOS).

Это альтернативное приложение для мониторинга графиков отключений позволяет добавлять несколько адресов и устанавливать уведомления об отключениях, включая прогнозируемые отключения. Приложение включает графики отключений в Киеве и нескольких областях: Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Тернопольской и Винницкой.

DeSvitlo

Из-за непредсказуемости отключений электроэнергии и изменяемости графиков, DeSvitlo пригодится. Это приложение позволяет дистанционно отслеживать наличие электроэнергии на дому в реальном времени. Для этого нужно подключиться к своему роутеру, и приложение фиксирует, есть ли подключение к сети, есть ли дома свет. Это полезно, когда вы не дома и хотите знать, что вас ждет при возвращении домой. Приложение позволяет добавлять несколько адресов и настраивать оповещения.

Интерактивные карты

Скриншот с сайта ЛУН

ЛУН Місто предлагает несколько полезных интерактивных карт, две из которых особенно актуальны в нынешних условиях.

Бизнес с генераторами

На этой карте обозначены заведения, имеющие автономное питание. Это пригодится, когда нужно узнать, какие предприятия работают во время отключений электроэнергии. Карта также содержит графики работы заведений. Важно отметить, что информация может быть неполной, поскольку обновление данных производится на основе сведений, предоставленных представителями бизнеса.

Интернет во время обесточений

Эта карта показывает дома и отдельные населенные пункты, имеющие доступ к интернету при отключении электроэнергии.

Калькуляторы мощности генераторов и зарядных станций

Скриншот Калькулятора

Агент Энердж и. Среди преимуществ этого ресурса — множество инструментов, которые можно использовать в частном доме или гараже. Инструменты можно добавлять в расчеты. Однако недостатком является отсутствие отдельного окошка для добавления приборов, которых нет в имеющемся перечне.

Система от Elite House . Предлагает достаточно обширный список приборов, включая много бытовых. Это делает его удобным для детального расчета потребностей.

Rewlogan/power. В бета-версии этого инструмента можно рассчитать требуемую мощность зарядной станции. Он позволяет добавлять разные типы приборов в базовый перечень, корректировать их мощность и устанавливать желаемое время работы. В результате вы получите общее потребление электроэнергии в час, необходимые параметры зарядных станций и их соответствующие варианты.

Время работы устройств от аккумулятора с инвертором

Скриншот Калькулятора

На сайте EnergoSeti для расчета времени работы инвертора от аккумулятора нужно указать напряжение аккумулятора или аккумуляторов (12, 24 или 48 В), их емкость в ампер-часах, тип аккумулятора, а также потенциальную нагрузку в ваттах. При этом важно понимать, какие приборы будут потреблять электроэнергию, что придется определять самостоятельно или искать информацию на других ресурсах. В результате расчета будет указана продолжительность работы в минутах.

Калькулятор времени работы от мастерской Edison разъясняет принцип работы инвертора, емкость аккумулятора и форму выходного сигнала – чистую синусоиду. Для расчета нужно указать емкость подключенных аккумуляторов (в ампер-часах) и выбрать из перечня приборы, которые будут использоваться одновременно. Результат включает в себя расчетную полезную емкость батареи, продолжительность работы и минимальную необходимую мощность инвертора.

Калькулятор автономной работы ИБП от Wintik требует следующих исходных данных: нагрузка от приборов (в ваттах, нужно суммировать самостоятельно), емкость аккумулятора (в ампер-часах), номинальное напряжение аккумулятора (в вольтах), глубина его разряда и доступная емкость (можно оставить на предлагаемых значениях), а также коэффициент полезного действия инвертора, который по умолчанию можно оставить на уровне 80%.

Калькулятор от Мастерской Мольфара предоставляет расчет системы резервного питания. Для этого нужно ввести данные о нагрузке (приборы, количество, мощность, продолжительность работы, которые можно выбрать из предлагаемых или добавить самостоятельно), напряжение инвертора (в вольтах), эффективность его работы (в процентах), количество ватт для самообеспечения инвертора, и продолжительность работы. В результате получаем данные о выходной мощности системы и мощности из батареи (в ваттах), ток из аккумуляторов (в амперах), общую необходимую емкость (в ватт-часах, ампер-часах), потребность в чистой синусоиде, необходимое зарядное и требования к кабелю .

Тарифы и расходы на электроэнергию

Скриншот Калькулятора

Energy Online — это мобильное приложение НКРЭКУ, доступное в Google Play и App Store. В нем представлены тарифы на электроэнергию с разбивкой по зонам и операторам. Кроме того, приложение содержит информацию о тарифах и операторах газа. Вы можете подать жалобу на счет или оставить отзыв о компании, а также сообщить о случаях злоупотребления.

Calculat.org — это онлайн-калькулятор, позволяющий быстро рассчитать затраты на электроэнергию при использовании определенного прибора. Зная мощность прибора, время его использования и текущий тариф, вы можете узнать, сколько именно стоит его эксплуатация в час, день, месяц или год.

Приложение "Коммуналочка" доступно в Google Play и позволяет вести статистику расходов по разным адресам и тарифным сеткам для различных услуг. Вы можете создавать диаграммы и сравнивать затраты для получения более подробного представления о расходах.

Напомним, в Министерстве энергетики Украины готовятся к отопительному сезону . Следовательно, в ведомстве работают над усовершенствованием графиков почасовых отключений света.

Также мы писали, что в Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блекаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блекауты с контролируемыми отключениями.