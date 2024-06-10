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По всей Украине будут действовать новые ограничения света — что известно

10 июня 2024 09:33
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Отключение света — в Украине будет действовать справедливое распределение лимитов по регионам
Работники электросети. Фото: gwaramedia.com
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

С 24 июня вступит в силу постановление о справедливом распределении лимитов по регионам. Из доступной электроэнергии будет вычитаться объем, который идет на критическую инфраструктуру, поэтому продолжительность отключений в Украине должна быть выровнена.

Об этом рассказал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире Киев24.

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Бойко рассказал, что в выходные дни в Украине не действовали ограничения благодаря выведению из ремонта атомного блока.

"Был действительно выведен ранее почти на две недели атомный блок по ремонту — это добавило энергосистеме тысячу мегаватт. Это очень существенная цифра дополнительной мощности, которая, собственно, и помогла на выходные избежать ограничений вообще" , — отметил чиновник.

Он рассказал, что, несмотря на это, Укрэнерго все же пришлось привлекать энергетическую помощь от соседей для того, чтобы не применять графики ограничений в выходные дни.

"Даже в выходные дни мы были близки к тому, чтобы не в значительном объеме, но ввести графики", — сказал премьер-министр Украины по вопросам энергетики.

Будет работать лимит для каждой области

С 24 июня будет введено справедливое распределение лимитов по регионам. Из доступной электроэнергии вычитается объем, который идет на критическую инфраструктуру. Таким образом, продолжительность отключений в Украине должна выровняться.

"Из доступной электроэнергии в Украине будет вычитаться объем электричества, которое нужно для объектов критической инфраструктуры. Таким образом на каждую область будет не 80% доступной электроэнергии, а 70%, которые будут доведены до каждого региона. Таким образом, продолжительность отключений в стране имеет выровняться" , — подытожил Бойко.

Напомним, в ночь на 10 июня в Сумской области выключался объект энергетической инфраструктуры, в результате чего у жителей Сум исчез свет.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что, несмотря на то, что сейчас ситуация с электричеством относительно стабильна, зимой 2024-2025 ситуация может измениться далеко не в лучшую сторону.

Юрий Бойко
война в Украине
энергетика
Украина
отключения света
свет
электроэнергия
электроснабжение

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