Відключення світла взимку — як довго не буде світла

Дівчина на темній вулиці у ранню зиму. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На тлі російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні запустили графіки відключень електроенергії. Попри те, що зараз ситуація з електрикою відносно стабільна, взимку 2024-2025 ситуація може змінитися далеко не в кращий бік.

Про це розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в коментарі Телевізійній службі новин.

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За його словами, восени та взимку електроенергія буде дуже нерівномірно розподілена по всій території України. Внаслідок чого українці матимуть, ймовірно, дві-чотири години електроенергії на день. Найліпша картина, за його словами, може бути на заході України.

"Там достатньо перетинів із західним кордоном, і ми будемо отримувати допомогу в межах тих цін, які можемо собі дозволити. А от прифронтові області й області, де росіяни будуть перебивати нашу мережеву інфраструктуру, там можуть бути блекаути по декілька діб, на жаль. Підкреслюю, там, де прифронтові області саме", — розповів експерт.

Найбільше, за словами Закревського, від відключень страждає Київщина — через нерівномірний розподіл електроенергії в мережі.

"Київ — це велика міська агломерація, яка створює більше піків споживання, ніж інші. І столиця дорогу електроенергію, яку ми зараз закупаємо, якої в нас не вистачає в піки, направляє для того, щоб метро працювало, щоб працювала інфраструктура. І на кінцевого споживача йдуть відключення. Але водночас той самий кінцевий споживач користуються електротранспортом, водою, каналізацією. І приймають просте рішення, що краще ви побудете без світла і кави, проте не застрягнете в метро, чи у вас не почне смердіти каналізація через те, що перестали її качати", — пояснив він.

Втім експерт очікує, що до осені ситуація покращиться, і протягом усього дня українці матимуть електроенергію.

"Зараз відключення електроенергії в основному спостерігається через дефіцити та піки електроенергії в Європі. Коли ми просто не можемо купити електроенергію дешево відповідно до наших тарифів. Буде осінь — початок зими, в Європі будуть профіцитні тижні, навіть місяці в деяких країнах. Очікую, що в день по шість-вісім годин буде у нас електроенергія і ми спокійно будемо її брати", — сказав Андрій Закревський.

Нагадаємо, раніше на одній з українських атомних електростанцій після планового ремонту провели успішний запуск ядерного реактора, який збільшить енергосистему України на 1000 МВт потужності.

Також гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому графіки відключень електроенергії не завжди збігаються із відключеннями світла.