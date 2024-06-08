Нові графіки відключень світла на 8 червня — деталі

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

У суботу, 8 червня, стабілізаційні відключення електроенергії в Україні розпочнуться з 18:00. Раніше вони мали початися о 16:00.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Інформація від ДТЕК. Фото: скриншот

Графіки відключень світла 8 червня

"За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 18:00 і до 24:00", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на вихідних планують змінити методику розподілу лімітів по областях. Мається на увазі, що ліміти розподілятимуть не в мегаватах, а в кількості черг, які можна вимкнути.

Раніше ми повідомляли, що в Укренерго наразі не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями, які є наразі.

Нагадаємо, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що після ворожих обстрілів в Україні абсолютно безпрецедентні масштаби руйнувань енергосистеми. Швидко усунути всі пошкодження неможливо.