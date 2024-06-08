Новые графики отключений света на 8 июня.

Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

В субботу, 8 июня, стабилизационные отключения электроэнергии в Украине начнутся с 18:00. Раньше они должны были начаться в 16:00.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Информация от ДТЭК. Фото: скриншот

Графики отключения света 8 июня

"По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже — с 18:00 и до 24:00", — говорится в сообщении.

Отметим, на выходных планируется изменить методику распределения лимитов по областям. Подразумевается, что лимиты будут распределяться не в мегаваттах, а в количестве очередей, которые можно отключить.

Ранее мы сообщали, что в Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блэкаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блэкаут с контролируемыми отключениями, которые есть сейчас.

Напомним, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что после вражеских обстрелов в Украине абсолютно беспрецедентны масштабы разрушений энергосистемы. Быстро устранить все повреждения невозможно.