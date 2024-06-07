Графіки відключень на суботу, 8 червня

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

В Україні найближчим часом графіки відключень електроенергії будуть не такими жорсткими. Це пояснюється виходом з ремонту додаткового блоку атомної електростанції.

Відповідну заяву зробив очільник національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький у п'ятницю, 7 червня.

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Кудрицький розповів, що у ніч проти суботи, 8 червня, завершиться ремонт додаткового блоку атомної електростанції. Це тимчасово покращить ситуацію в енергосистемі.

"Це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі", — зазначив очільник Укренерго.

Окрім того, на вихідних планують змінити методику розподілу лімітів по областях. Мається на увазі, що ліміти розподілятимуть не в мегаватах, а в кількості черг, які можна вимкнути.

Раніше ми повідомляли, що в Укренерго наразі не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями, які є наразі.

Нагадаємо, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що після ворожих обстрілів в Україні абсолютно безпрецедентні масштаби руйнувань енергосистеми. Швидко усунути всі пошкодження неможливо.