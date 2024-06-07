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Графики отключения света станут "мягче" — в Укрэнерго назвали причину

7 июня 2024 12:24
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Графики отключений на субботу, 8 июня
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Украине в ближайшее время графики отключений электроэнергии будут не столь жесткими. Это разъясняется выходом из ремонта дополнительного блока атомной электростанции.

Соответствующее заявление сделал глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в пятницу, 7 июня.

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Кудрицкий рассказал, что в ночь на субботу, 8 июня, завершится ремонт дополнительного блока атомной электростанции. Это временно улучшит ситуацию в энергосистеме.

"Это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме", — отметил глава Укрэнерго.

Кроме того, на выходных планируется изменить методику распределения лимитов по областям. Подразумевается, что лимиты будут распределяться не в мегаваттах, а в количестве очередей, которые можно выключить.

Ранее мы сообщали, что в Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блекаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блекаут с ныне контролируемыми отключениями.

Напомним, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что после вражеских обстрелов в Украине абсолютно беспрецедентны масштабы разрушений энергосистемы. Быстро устранить все повреждения невозможно.

Украина
отключения света
электроэнергия
энергетика
война
Укрэнерго

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