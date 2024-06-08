Отключение света зимой – как долго не будет света

Девушка на темной улице ранней зимой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На фоне российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Украине запустили графики отключений электроэнергии. Несмотря на то, что сейчас ситуация с электричеством относительно стабильна, зимой 2024-2025 ситуация может измениться далеко не в лучшую сторону.

Об этом рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в комментарии Телевизионной службе новостей.

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По его словам, осенью и зимой электроэнергия будет неравномерно распределена по всей территории Украины. В результате у украинцев будет, вероятно, два-четыре часа электроэнергии в день. Лучшая картина, по его словам, может быть на западе Украины.

"Там достаточно связей с западной границей, и мы будем получать помощь в пределах тех цен, которые можем себе позволить. А вот прифронтовые области и области, где россияне будут перебивать нашу сетевую инфраструктуру, там могут быть блэкауты по несколько суток, к сожалению. Подчеркиваю, там, где прифронтовые области именно", — рассказал эксперт.

Больше всего, по словам Закревского, от отключений страдает Киевская область — из-за неравномерного распределения электроэнергии в сети.

"Киев — это большая городская агломерация, которая создает больше пиков потребления, чем другие. И столица дорогую электроэнергию, которую мы сейчас закупаем, которой у нас не хватает в пики, направляет для того, чтобы метро работало, чтобы работала инфраструктура. И на конечного потребителя идут отключения. Но в то же время тот же конечный потребитель пользуется электротранспортом, водой, канализацией. И принимают простое решение, что лучше вы побудете без света и кофе, однако не застрянете в метро, ​​или у вас не начнет вонять канализация из-за того, что перестали ее качать", — объяснил он.

Впрочем, эксперт ожидает, что к осени ситуация улучшится и в течение всего дня у украинцев будет электроэнергия.

"Сейчас отключение электроэнергии в основном наблюдается из-за дефицитов и пиков электроэнергии в Европе. Когда мы просто не можем купить электроэнергию дешево в соответствии с нашими тарифами. Будет осень — начало зимы, в Европе будут профицитные недели, даже месяцы в некоторых странах. Ожидаю, что в день по шесть-восемь часов будет у нас электроэнергия, и мы спокойно будем ее брать", — сказал Андрей Закревский.

Напомним, ранее на одной из украинских атомных электростанций после планового ремонта был проведен успешный запуск ядерного реактора, который увеличит энергосистему Украины на 1000 МВт мощности.

Также гендиректор Yasno Сергей Коваленко объяснил, почему графики отключений электроэнергии не всегда совпадают с отключениями света.