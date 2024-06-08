Гендиректор Yasno Сергій Коваленко розповів, чому відключення світла можуть не співпадати із графіками

Чоловік запалює свічку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російські ракетні та дронові удари призвели до дефіциту в українській енергосистемі. Через це графіки відключень світла — тимчасові незручності, з якими українцям доводиться стикатися щодня. Час відключень світла за конкретною адресою можна перевірити на сайті обленерго, але громадяни скаржаться, що іноді електроенергію виключають в незаплановані години.

В інтерв'ю "Економічній правді" у вівторок, 4 червня, генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко розповів, чому можуть виникати подібні розбіжності.

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Чому графіки іноді не збігаються із реальними відключеннями

Коваленко зазначив, що графіки зазвичай є точними на 95–97%. Розбіжності ж можуть виникати через низку причин, зокрема, через дуже швидку зміну споживання. Коли потрібно зробити так, щоб двох лініях було світло було по чотири години, це не відбувається за одну секунду, бо важливо витримати ліміт.

"Наприклад, кожна з ліній — це 50 МВт споживання. Вимикають одну, вмикають іншу, а на другій різко зросло споживання. Воно вже не 50 МВт, як очікувалося, а 80 МВт. Тобто щоб витримати баланс, треба когось загасити з першої лінії. Потім це збалансовується, але люди все рахують по хвилинах", — пояснив гендиректор Yasno.

Інша причина невідповідності відключень графікам — випадки, коли лінію потрібно перекинути вручну. Якщо не спрацьовує автоматика, бригаді потрібен час, щоб доїхати, тому й може виникнути затримка.

Також Коваленко зазначив, що іноді люди просто не помічають у графіках світло-сіру зону, якою позначають час, коли світло може бути, а може й не бути.

"Люди як оптимісти очікують, що в цей час електрика точно буде, але так відбувається не завжди", — пояснив очільник Yasno.

Нагадаємо, в суботу, 8 червня, по всій території України діють ліміти споживання електроенергії. НЕК "Укренерго" ввела погодинні відключення для побутових і промислових споживачів.

Також ми повідомляли, що в Харкові й Харківській області з 8 до 14 червня світло відключатимуть за новим графіком. Споживачів розділили на 12 груп. У кожній із цих груп відключення триватимуть близько трьох годин.