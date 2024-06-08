Гендиректор Yasno Сергей Коваленко рассказал, почему отключение света может не совпадать с графиками

Мужчина зажигает свечу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российские ракетные и дроновые удары привели к дефициту в украинской энергосистемы. Из-за этого графики отключений света — временные неудобства, с которыми украинцам приходится сталкиваться каждый день. Время отключения света по конкретному адресу можно проверить на сайтах облэнерго, но граждане жалуются, что иногда электроэнергию выключают в незапланированные часы.

В интервью "Экономической правде" во вторник, 4 июня, генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко рассказал, почему могут возникать подобные разбежности.

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Почему графики иногда не совпадают с реальными отключениями

Коваленко отметил, что графики обычно точны на 95-97%. Разбежности же могут возникать по ряду причин, в частности, из-за очень быстрой смены потребления. Когда нужно сделать так, чтобы на двух линиях был свет по четыре часа, это не происходит за одну секунду, так как важно выдержать лимит.

"Например, каждая из линий — это 50 МВт потребления. Выключают одну, включают другую, а на второй резко возросло потребление. Оно уже не 50 МВт, как ожидалось, а 80 МВт. То есть, чтобы выдержать баланс, нужно кого-то погасить с первой линии. Потом это сбалансируется, но люди все считают по минутам", — объяснил гендиректор Yasno.

Другая причина несоответствия отключений графикам — случаи, когда линию нужно перебросить вручную. Если не срабатывает автоматика, бригаде нужно время, чтобы доехать, поэтому может возникнуть задержка.

Также Коваленко отметил, что иногда люди просто не замечают в графиках светло-серую зону, которой обозначают время, когда свет может быть, а может и не быть.

"Люди как оптимисты ожидают, что в это время электричество точно будет, но так происходит не всегда", — объяснил глава Yasno.

Напомним, в субботу, 8 июня, по всей территории Украины действуют лимиты потребления электроэнергии. НЭК "Укрэнерго" ввела почасовые отключения для бытовых и промышленных потребителей.

Также мы сообщали, что в Харькове и Харьковской области с 8 по 14 июня свет будут отключать по новому графику. Потребителей разделили на 12 групп. В каждой из этих групп отключения будут длиться около трех часов.