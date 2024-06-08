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В усіх областях 8 червня діятимуть погодинні відключення світла — коли саме

8 червня 2024 03:35
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
У НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло в Україні 8 червня
Жінка сидить перед свічкою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У суботу, 8 червня, по всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії. Причина обмежень — дефіцит, який виник в енергосистемі внаслідок російських ракетних і дронових атак.

Про це в п'ятницю, 7 червня, повідомила НЕК "Укренерго".

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Повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли відключатимуть світло 8 червня

Графіки погодинних відключень діятимуть для кожної області з 00:00 до 05:00 та 16:00 до 24:00.

Обмеження введуть для промислових і побутових споживачів. Електроживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не планують.

Як коментують ситуацію в енергосистемі у ДТЕК

Енергетики зазначили, що один з атомних блоків вийшов із планового ремонту, тому. Обмеження по регіонах розподілятимуть за більш справедливою системою, однак не варто забувати, що ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ залишається вкрай важкою. У місті Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень. Вони діятимуть з 00:00 до 05:00 та з 16:00 ло 24:00. Громадян закликають до ощадливого споживання електроенергії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль  закликав представників бізнесу задля економії електроенергії обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не є критичним для виробничої діяльності.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, скільки знадобиться часу на відновлення всі пошкоджень енергетики.

світло
електроенергія
обстріли
ДТЕК
Укренерго

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