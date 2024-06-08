В НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет в Украине 8 июня

Женщина, сидит перед свечой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE.

В субботу, 8 июня, на всей территории Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. Причина ограничений — дефицит, возникший в энергосистеме в результате российских ракетных и дроновых атак.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщила НЭК "Укрэнерго".

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Сообщение НЭК "Укрэнерго"

Когда будут отключать свет 8 июня

Графики почасовых отключений будут действовать для каждой области с 00:00 до 05:00 и 16:00 до 24:00.

Ограничения введут для промышленных и бытовых потребителей. Электропитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать не планируют.

Как комментируют ситуацию в энергосистеме в ДТЭК

Энергетики отметили, что один из атомных блоков вышел из планового ремонта. Ограничения по регионам будут распределяться по более справедливой системе, однако не стоит забывать, что ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ остается крайне тяжелой. В Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской областях будут применять графики стабилизационных отключений. Они будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00. Граждан призывают к экономному потреблению электроэнергии.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал представителей бизнеса ради экономии электроэнергии ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не является критическим для производственной деятельности.

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, сколько понадобится времени на восстановление всех повреждений энергетики.