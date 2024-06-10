Укренерго відключили світло у Сумах — коли відновлять енергоживлення

Енергетики відновлюють світло. Фото: ДТЕК

У ніч проти 10 червня на Сумщині вимикався об'єкт енергетичної інфраструктури внаслідок чого у жителів Сум зникло світло. За даними, Укренерго це сталося із технічних причин — в найближчі години енергопостачання буде відновлено.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у понеділок, 10 червня.

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Вночі, 10 червня, на енергетики Сумщині з технічних причин вимикали об'єкт інфраструктури тим самим знеструмили споживачів у Сумах. Наразі у місті тривають ремонту роботи, у більшості енергоживлення вже відновлено.

"В найближчі години енергопостачання буде відновлено повністю", — заявили в Укренерго.

Аварійне відключення на Сумщині. Фото: Укренерго

Нагадаємо, 10 червня графіки відключення світла будуть застосовані в усіх областях України.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за розпорядженням Кабінету міністрів органи держвлади мають менше споживати світла. Зокрема, відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення.