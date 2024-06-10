У Сумах відключили світло і воду

Жінка працює в темряві за ноутбуком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Частина жителів Сум залишилася без світла та води. Електроенергія в місті зникла близько 23:00 9 червня.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Пізніше у Сумській міській раді заявили, що проблеми з електроживленням виникли через аварію на обладнанні.

"За деякими адресами, де вимкнулося електропостачання водозаборів, відсутня і вода. Енергетики та відповідні служби працюють, аби оперативно відновити подачу електроенергії", — йдеться у дописі міської влади у Facebook.

Скриншот Facebook/Сумська міська рада

Жителі міста пишуть у соцмережах, що електроживлення зникло частково, наприклад, у деяких житлових будинках світла нема, а на вулиці, біля них, працює освітлення.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням Кабміну органи держвлади мають менше споживати світла. Зокрема, відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення.

Також ми повідомляли, що 10 червня графіки відключення світла будуть застосовані в усіх областях України.