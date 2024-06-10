В Сумах отключили свет и воду

Женщина работает в темноте за ноутбуком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Часть жителей Сум осталась без света и воды. Электроэнергия в городе пропала около 23:00 9 июня.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Позже в Сумском городском совете заявили, что проблемы с электропитанием возникли из-за аварии на оборудовании.

"По некоторым адресам, где отключилось электроснабжение водозаборов, отсутствует и вода. Энергетики и соответствующие службы работают, чтобы оперативно возобновить подачу электроэнергии", — говорится в сообщении городских властей в Facebook.

Скриншот Facebook/Сумской городской совет

Жители города пишут в соцсетях, что электропитание исчезло частично, например, в некоторых жилых домах света нет, а рядом — на улице работает освещение.

Напомним, согласно распоряжению Кабмина органы госвласти должны потреблять меньше электроэнергии. В частности, отказаться от кондиционеров и уличного освещения.

Также мы сообщали, что 10 июня графики отключения света будут действовать во всех областях Украины.