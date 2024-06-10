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Відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення — деталі нового розпорядження Кабміну

10 червня 2024 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кабмін заборонив використання кондиціонерів та вуличного освітлення — кого стосується
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за розпорядженням Кабінету міністрів органи держвлади мають менше споживати світла. Зокрема, відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення.

Про це Денис Шмигаль повідомив у п’ятницю, 7 червня. 

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"Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення", — зазначив український прем'єр.

Таку ж пропозицію він висловив і стосовно бізнесу — обмежити кондиціонери та енергоємне обладнання, що не є критичним для виробничої діяльності.

"Виняток — не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", — додав Шмигаль.

Раніше чиновник заявив, що ситуація в енергетиці залишається складною. Адже за його словами, Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії, в робочому стані перебувають лише 27% українських ТЕС.

Додамо, що вже відомі графіки відключення світла в Україні в неділю, 10 червня. Укренерго застосує обмеження в певний час доби.

сфера енергетики
кондиціонер
Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
світло
електроенергія
Електрика
енергетика
вуличне освітлення

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