Кабмін заборонив використання кондиціонерів та вуличного освітлення — кого стосується

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за розпорядженням Кабінету міністрів органи держвлади мають менше споживати світла. Зокрема, відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення.

Про це Денис Шмигаль повідомив у п’ятницю, 7 червня.

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"Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення", — зазначив український прем'єр.

Таку ж пропозицію він висловив і стосовно бізнесу — обмежити кондиціонери та енергоємне обладнання, що не є критичним для виробничої діяльності.

"Виняток — не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", — додав Шмигаль.

Раніше чиновник заявив, що ситуація в енергетиці залишається складною. Адже за його словами, Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії, в робочому стані перебувають лише 27% українських ТЕС.

Додамо, що вже відомі графіки відключення світла в Україні в неділю, 10 червня. Укренерго застосує обмеження в певний час доби.