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Отказаться от кондиционеров и уличного освещения — детали нового распоряжения Кабмина

10 июня 2024 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кабмин запретил использование кондиционеров и уличного освещения — кого касается
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по распоряжению Кабинета министров органы госвласти должны меньше потреблять свет. В частности, отказаться от кондиционеров и уличного освещения.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в пятницу, 7 июня.

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"Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории. Мы также рекомендуем правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам сделать аналогичные шаги. Местным властям — ограничить уличное освещение", — отметил украинский премьер.

Такое же предложение он высказал и в отношении бизнеса — ограничить кондиционеры и энергоемкое оборудование, не критическое для производственной деятельности.

"Исключение — не будет ограничиваться использование кондиционеров в больницах и на предприятиях, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса", — добавил Шмыгаль.

Ранее чиновник заявил, что ситуация в энергетике остается сложной. Ведь, по его словам, Россия разрушила 50% нашей способности генерации электроэнергии, в рабочем состоянии находятся только 27% украинских ТЭС.

Добавим, что уже известны графики отключения света в Украине в воскресенье, 10 июня. Укрэнерго применит ограничения в определенное время суток.

сфера энергетики
кондиционер
Денис Шмыгаль
Кабинет министров
свет
электроэнергия
Электричество
энергетика
уличное освещение

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