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В який час доби 10 червня не буде світла — в Укренерго показали нові графіки відключення

10 червня 2024 00:01
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключення світла в Україні на неділю, 10 червня — прогноз Укренерго
Чоловік запалює свічку під час вимкнення світла. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Графіки відключення світла в Україні понеділок, 10 червня, будуть застосовані в усіх областях. Це пов'язано з підвищенням споживання електроенергії на початку тижня. 

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram. 

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Відключення світла в Україні 10 червня

Енергетики прогнозують відключення світла по всій території України для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде", — уточнили в Укренерго.

Коли не буде світла в Україні 10 червня
Інформація про відключення світла 10 червня. Фото: t.me/Ukrenergo

Нагадаємо, що інформацію про графіки відключення світла по регіонах можна знайти в кабінеті споживача, на сайтах обленерго та в соцмережах.

Як зекономити електроенергію

За словами енергетиків, з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00 припадає найбільше навантаження на енергосистему, адже в цей час всі масово користуються енергоємними приладами.

Таким чином, щоб зменшити навантаження, слід обмежити використання таких приладів, а саме бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, електрочайників, духових шаф та пічок у пікові години та за змогою користуватися ними вночі — з 23:00 до 6:00.

В який час доби слід обмежити користування електроприладами
Коли варто й не варто використовувати енергоємні прилади. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Крім того, допомогти українській енергосистемі можна й іншими способами, дотримуючись таких простих порад, як вимикати світло, якщо ви не в кімнаті; витягувати штекер із розетки, якщо ви вже не користуєтесь приладом; не лишати гаджети, які працюють від акумулятора живлення, зокрема мобільні телефони, ноутбуки тощо, довше потрібного для зарядки часу; використовувати світлодіодні (LED) лампочки тощо.

Ситуація зі світлом в Україні — як довго триватимуть відключення

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав складною ситуацію в енергетиці. За його словами, робочому стані перебувають лише 27% українських ТЕС, адже Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії.

Водночас за словами народної депутатки від "Голосу" Інни Совсун, підвищення тарифу на світло для українців пов'язане з тим, була небезпека дефіциту електроенергії.

Також ми повідомляли, що заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський пояснив, якою буде ситуація з відключеннями світла в Україні взимку.

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