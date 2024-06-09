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Нардепка Інна Совсун пояснила, з чим пов'язане підвищення тарифу на світло

9 червня 2024 02:57
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков
Інна Совсун відповіла, чому підвищили тариф на електроенергію
Народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун. Фото: скриншот
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков

Народна депутатка від "Голосу", членкиня комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства Інна Совсун заявила, що ціни на світло для українців підвищили, бо була небезпека дефіциту електроенергії. За її словами, це допоможе втримати обсяг платежів.

Про це Інна Совсун розповіла в ефірі ток-шоу "Української правди" у п'ятницю, 7 червня.

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Чому підвищили тариф на електроенергію

"Якби ми лишили старий тариф і ще й скоротилося споживання, то точно грошей просто стало менше. Це складне рішення, але тут питання таке, що в нас або не буде електроенергії, або вона буде дорожчою — це дуже непопулярна, неприємна альтернатива, але правда", — пояснила депутатка.

За її словами, наразі споживання електроенергії зменшилося, і збільшення ціни допоможе втримати рівень платежів.

"Мені поки що тяжко спрогнозувати. Я не думаю, що ми зберемо суттєво більше, ніж збирали раніше. Це радше щоб втримати попередні обсяги платежів", — додала Совсун.

Нагадаємо, що у зв'язку з подорожчанням електроенергії в Україні, з'явилися певні правила, які допоможуть заощадити на світлі та зменшити суми у платіжках.

Де не буде світла 9 червня

Також ми повідомляли, що відомі графіки відключення світла станом на неділю, 9 червня. Так, електроенергії не буде в чотирьох областях.

Додамо, що в Укренерго роз'яснили ключові відмінності між нинішньою ситуацією зі світлом і повним блекаутом. В компанії наголосили, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями, які є наразі.

тарифи
світло
комунальні послуги
електроенергія
Електрика
дефіцит

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