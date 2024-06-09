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У неділю ввечері світла не буде у чотирьох областях — графік відключень від ДТЕК

9 червня 2024 00:00
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графік відключень світла в Україні у неділю, 9 червня
Житлові будинки без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

В українській енергетичній компанії ДТЕК повідомили, в яких регіонах у неділю, 9 черня, знову відключатимуть світло. Електроенергії не буде у чотирьох областях України. 

Відповідна заява ДТЕК розміщена у соцмережах компанії. 

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У неділю, 9 червня, відключення світла заплановані у Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині і Донеччині. У період з восьмої до десятої години вечора. 

Графік відключень світла 9 червня
Скриншот Telegram/
ДТЕК — офіційний канал

Водночас в "Укренерго" розповіли, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують життєзабезпечення населення, не обмежується.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому під час відключень є світло в ТРЦ

Також ми повідомляли, що на одній з українських АЕС після планового ремонту провели успішний запуск ядерного реактора. Апарат збільшить енергосистему України на 1000 МВт потужності.

відключення світла
світло
електроенергія
ДТЕК
Укренерго

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