Графік відключень світла в Україні у неділю, 9 червня

Житлові будинки без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В українській енергетичній компанії ДТЕК повідомили, в яких регіонах у неділю, 9 черня, знову відключатимуть світло. Електроенергії не буде у чотирьох областях України.

Відповідна заява ДТЕК розміщена у соцмережах компанії.

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У неділю, 9 червня, відключення світла заплановані у Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині і Донеччині. У період з восьмої до десятої години вечора.

Скриншот Telegram/

ДТЕК — офіційний канал

Водночас в "Укренерго" розповіли, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують життєзабезпечення населення, не обмежується.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому під час відключень є світло в ТРЦ.

Також ми повідомляли, що на одній з українських АЕС після планового ремонту провели успішний запуск ядерного реактора. Апарат збільшить енергосистему України на 1000 МВт потужності.