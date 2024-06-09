Графік відключень світла в Україні у неділю, 9 червня

У неділю ввечері світла не буде у чотирьох областях — графік відключень від ДТЕК
В українській енергетичній компанії ДТЕК повідомили, в яких регіонах у неділю, 9 черня, знову відключатимуть світло. Електроенергії не буде у чотирьох областях України.
Відповідна заява ДТЕК розміщена у соцмережах компанії.
В яких областях України вимикатимуть електроенергію
У неділю, 9 червня, відключення світла заплановані у Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині і Донеччині. У період з восьмої до десятої години вечора.
Водночас в "Укренерго" розповіли, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують життєзабезпечення населення, не обмежується.
Раніше у ДТЕК пояснили, чому під час відключень є світло в ТРЦ.
Також ми повідомляли, що на одній з українських АЕС після планового ремонту провели успішний запуск ядерного реактора. Апарат збільшить енергосистему України на 1000 МВт потужності.
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