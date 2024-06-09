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В воскресенье вечером света не будет в четырех областях — график отключений от ДТЭК

9 июня 2024 00:00
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
График отключения света в Украине в воскресенье, 9 июня
Жилые дома без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, в каких регионах в воскресенье, 9 июня, снова будут отключать свет. Электроэнергии не будет в четырех областях Украины.

Соответствующее заявление ДТЭК размещено в соцсетях компании.

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В воскресенье, 9 июня, отключения света запланированы в Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. В период с восьми до десяти часов вечера.

График отключения света 9 июня
Скриншот Telegram/
ДТЭК — официальный канал

В то же время в "Укрэнерго" рассказали, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих жизнеобеспечение населения, не ограничивается.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему во время отключений энергоснабжения есть свет в ТРЦ.

Также мы сообщали, что на одной из украинских АЭС после планового ремонта успешно запустили ядерный реактор, который увеличит энергосистему Украины на 1000 МВт мощности.

отключения света
свет
электроэнергия
ДТЭК
Укрэнерго

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