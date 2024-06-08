Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow Чому під час відключень є світло в ТРЦ — відповідь ДТЕК arrow

Чому під час відключень є світло в ТРЦ — відповідь ДТЕК

8 червня 2024 18:08
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
ТРЦ мають світло у відключення — чому так
Київський ТРЦ River Mall. Фото: aabb
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Ряд об'єктів інфраструктури України має можливість лишатися зі світлом, зокрема торговельно-розважальні центри. Проте й вони мають свої обмеження.

Такий момент прокоментували в пресслужбі ДТЕК "Київські електромережі" у суботу, 8 червня.

Читайте також:

Чому в ТРЦ не вимикають світло

Енергетики заявили, що всі ТРЦ відключаються за графіком, як і інші клієнти. Проте існує один виняток. 

"Єдиний виняток з цього правила — якщо центр підключений до тієї ж лінії, що й критичні об’єкти", — коментують у ДТЕК.

Проте там зауважили, що ТРЦ, як і інші заклади, можуть мати резервне джерело живлення.

"Більшість торговельних точок — від великих ТРЦ до маленьких кав’ярень — підготувалися до відключень, придбали генератори і працюють від них. Тому, якщо ви бачите в них світло, це не означає, що ми надаємо їм його. Можливо, вони використовують генератори чи інші джерела", — пояснюють в ДТЕК.

дтек трц світло
Скриншот повідомлення ДТЕК

Нагадаємо, раніше в Укренерго повідомили, чи чекати українцям на повний блекаут.

Також в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов розповів, що протягом вихідних, 8-9 червня, по Україні можуть зменшити відключення світла, та назвав умови. 

Україна
відключення світла
ТРЦ
світло
критична інфраструктура
електроенергія
ДТЕК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна