ТРЦ мають світло у відключення — чому так

Київський ТРЦ River Mall. Фото: aabb

Ряд об'єктів інфраструктури України має можливість лишатися зі світлом, зокрема торговельно-розважальні центри. Проте й вони мають свої обмеження.

Такий момент прокоментували в пресслужбі ДТЕК "Київські електромережі" у суботу, 8 червня.

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Чому в ТРЦ не вимикають світло

Енергетики заявили, що всі ТРЦ відключаються за графіком, як і інші клієнти. Проте існує один виняток.

"Єдиний виняток з цього правила — якщо центр підключений до тієї ж лінії, що й критичні об’єкти", — коментують у ДТЕК.

Проте там зауважили, що ТРЦ, як і інші заклади, можуть мати резервне джерело живлення.

"Більшість торговельних точок — від великих ТРЦ до маленьких кав’ярень — підготувалися до відключень, придбали генератори і працюють від них. Тому, якщо ви бачите в них світло, це не означає, що ми надаємо їм його. Можливо, вони використовують генератори чи інші джерела", — пояснюють в ДТЕК.

Скриншот повідомлення ДТЕК

Нагадаємо, раніше в Укренерго повідомили, чи чекати українцям на повний блекаут.

Також в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов розповів, що протягом вихідних, 8-9 червня, по Україні можуть зменшити відключення світла, та назвав умови.