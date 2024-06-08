У ТРЦ есть свет во время отключений – почему так

Почему во время отключений есть свет в ТРЦ — ответ ДТЭК
Ряд объектов инфраструктуры Украины может оставаться со светом , в частности, торгово-развлекательные центры. Однако и у них есть свои ограничения.
Такой момент прокомментировали в пресс-службе ДТЭК "Киевские электросети" в субботу, 8 июня.
Почему в ТРЦ не выключают свет
Энергетики заявили, что все ТРЦ отключаются по графику, как и другие клиенты. Однако существует одно исключение.
"Единственное исключение из этого правила - если центр подключен к той же линии, что и критические объекты", — комментируют ДТЭК.
Однако там заметили, что ТРЦ, как и другие учреждения могут иметь резервный источник питания.
"Большинство торговых точек - от больших ТРЦ до маленьких кафе - подготовились к отключениям, приобрели генераторы, и работают от них. Поэтому, если вы видите в них свет, это не значит, что мы им его даем. Возможно, они используют генераторы или другие источники", — объясняют ДТЭК.
Напомним, ранее в Укрэнерго сообщили, ждать ли украинцам полного блэкаута.
Также и. директора ГП "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов рассказал, что в течение выходных, 8-9 июня, по Украине могут уменьшить отключение света и назвал условия.
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