Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Свет arrow Почему во время отключений есть свет в ТРЦ — ответ ДТЭК arrow

Почему во время отключений есть свет в ТРЦ — ответ ДТЭК

8 июня 2024 18:08
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
У ТРЦ есть свет во время отключений – почему так
Киевский ТРЦ River Mall. Фото: aabb
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Ряд объектов инфраструктуры Украины может оставаться со светом , в частности, торгово-развлекательные центры. Однако и у них есть свои ограничения.

Такой момент прокомментировали в пресс-службе ДТЭК "Киевские электросети" в субботу, 8 июня.

Читайте также:

Почему в ТРЦ не выключают свет

Энергетики заявили, что все ТРЦ отключаются по графику, как и другие клиенты. Однако существует одно исключение.

"Единственное исключение из этого правила - если центр подключен к той же линии, что и критические объекты", — комментируют ДТЭК.

Однако там заметили, что ТРЦ, как и другие учреждения могут иметь резервный источник питания.

"Большинство торговых точек - от больших ТРЦ до маленьких кафе - подготовились к отключениям, приобрели генераторы, и работают от них. Поэтому, если вы видите в них свет, это не значит, что мы им его даем. Возможно, они используют генераторы или другие источники", — объясняют ДТЭК.

дтек трц свет
Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, ранее в Укрэнерго сообщили, ждать ли украинцам полного блэкаута.

Также и. директора ГП "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов рассказал, что в течение выходных, 8-9 июня, по Украине могут уменьшить отключение света и назвал условия.

Украина
отключения света
ТРЦ
свет
критическая инфраструктура
электроэнергия
ДТЭК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина