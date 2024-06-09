Инна Совсун ответила, почему повысили тариф на электроэнергию

Народный депутат от "Голоса" Инна Совсун. Фото: скриншот

Народный депутат от "Голоса", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Инна Совсун заявила, что цены на свет для украинцев повысили, поскольку была опасность дефицита электроэнергии. По ее словам, это поможет удержать объем платежей.

Об этом Инна Совсун рассказала в эфире ток-шоу "Украинской правды" в пятницу, 7 июня.

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Почему повысили тариф на электроэнергию

"Если бы мы оставили старый тариф и еще и сократилось потребление, то точно денег просто стало меньше. Это сложное решение, но здесь вопрос такой, что у нас или не будет электроэнергии, или она будет дороже — это очень непопулярная, неприятная альтернатива, но правда", — объяснила депутат.

По ее словам, потребление электроэнергии уменьшилось, и увеличение цены поможет удержать уровень платежей.

"Мне пока сложно спрогнозировать. Я не думаю, что мы соберем существенно больше, чем собирали раньше. Это скорее чтобы удержать предыдущие объемы платежей", — добавила Совсун.

Напомним, что в связи с подорожанием электроэнергии в Украине появились определенные правила, которые помогут сэкономить на свете и уменьшить суммы в платежках.

Где не будет света 9 июня

Также мы сообщали, что известны графики отключения света по состоянию на воскресенье, 9 июня. Так, электроэнергии не будет в четырех областях.

Добавим, что в Укрэнерго разъяснили ключевые отличия между нынешней ситуацией со светом и полным блекаутом. В компании подчеркнули, что не следует путать блекаут с контролируемыми отключениями, которые есть сейчас.