Графики отключения света в Украине на воскресенье, 10 июня — прогноз Укрэнерго

Мужчина зажигает свечу во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света в Украине в понедельник, 10 июня, будут применены во всех областях. Это связано с повышением потребления электроэнергии в начале недели.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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Отключение света в Украине 10 июня

Энергетики прогнозируют отключение света по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет", — уточнили в Укрэнерго.

Информация об отключении света 10 июня. Фото: t.me/Ukrenergo

Напомним, что информацию о графиках отключения света по регионам можно найти в кабинете потребителя, на сайтах облэнерго и в соцсетях.

Как сэкономить электроэнергию

По словам энергетиков, с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00 приходится самая большая нагрузка на энергосистему, ведь в это время все массово пользуются энергоемкими приборами.

Таким образом, чтобы уменьшить нагрузку, следует ограничить использование таких приборов, а именно бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров, электрочайников, духовых шкафов и печек в пиковые часы и по возможности пользоваться ими ночью — с 23:00 до 6:00.

Когда следует и не следует использовать энергоемкие приборы. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Кроме того, помочь украинской энергосистеме можно и другими способами, следуя таким простым советам, как выключать свет, если вы не в комнате; извлекать штекер из розетки, если вы уже не пользуетесь прибором; не оставлять гаджеты, работающие от аккумулятора питания, в частности, мобильные телефоны, ноутбуки и т.д., дольше нужного для зарядки времени; использовать светодиодные (LED) лампочки и т.д.

Ситуация со светом в Украине — как долго будут продолжаться отключения

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сложной ситуацию в энергетике. По его словам, в рабочем состоянии находятся только 27% украинских ТЭС, ведь Россия разрушила 50% нашей способности генерации электроэнергии.

В то же время, по словам народного депутата от "Голоса" Инны Совсун, повышение тарифа на свет для украинцев связано с тем, что была опасность дефицита электроэнергии.

Также мы сообщали, что заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский объяснил, какой будет ситуация с отключениями света в Украине зимой.