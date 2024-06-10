Графики отключения света в Украине на воскресенье, 10 июня — прогноз Укрэнерго

В какое время суток 10 июня не будет света — в Укрэнерго показали новые графики отключения
Графики отключения света в Украине в понедельник, 10 июня, будут применены во всех областях. Это связано с повышением потребления электроэнергии в начале недели.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Отключение света в Украине 10 июня
Энергетики прогнозируют отключение света по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00.
"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет", — уточнили в Укрэнерго.
Напомним, что информацию о графиках отключения света по регионам можно найти в кабинете потребителя, на сайтах облэнерго и в соцсетях.
Как сэкономить электроэнергию
По словам энергетиков, с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00 приходится самая большая нагрузка на энергосистему, ведь в это время все массово пользуются энергоемкими приборами.
Таким образом, чтобы уменьшить нагрузку, следует ограничить использование таких приборов, а именно бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров, электрочайников, духовых шкафов и печек в пиковые часы и по возможности пользоваться ими ночью — с 23:00 до 6:00.
Кроме того, помочь украинской энергосистеме можно и другими способами, следуя таким простым советам, как выключать свет, если вы не в комнате; извлекать штекер из розетки, если вы уже не пользуетесь прибором; не оставлять гаджеты, работающие от аккумулятора питания, в частности, мобильные телефоны, ноутбуки и т.д., дольше нужного для зарядки времени; использовать светодиодные (LED) лампочки и т.д.
Ситуация со светом в Украине — как долго будут продолжаться отключения
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сложной ситуацию в энергетике. По его словам, в рабочем состоянии находятся только 27% украинских ТЭС, ведь Россия разрушила 50% нашей способности генерации электроэнергии.
В то же время, по словам народного депутата от "Голоса" Инны Совсун, повышение тарифа на свет для украинцев связано с тем, что была опасность дефицита электроэнергии.
Также мы сообщали, что заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский объяснил, какой будет ситуация с отключениями света в Украине зимой.
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