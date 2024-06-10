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Жители Сум без света — когда возобновят энергопитание

10 июня 2024 07:57
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Укрэнерго отключили свет в Сумах - когда возобновят энергопитание
Энергетики восстанавливают свет. Фото: ДТЭК
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В ночь на 10 июня в Сумской области выключался объект энергетической инфраструктуры в результате чего у жителей Сум исчез свет. По данным, Укрэнерго это произошло по техническим причинам — в ближайшие часы энергоснабжение будет возобновлено.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в понедельник, 10 июня.

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Ночью, 10 июня, на энергетики Сумщины по техническим причинам выключали объект инфраструктуры, тем самым обесточили потребителей в Сумах. Сейчас в городе продолжаются ремонтные работы, в большинства энергопитание уже восстановлено.

"В ближайшие часы энергоснабжение будет восстановлено полностью", — заявили в Укрэнерго.

Жители Сум без света — когда возобновят энергопитание - фото 1
Аварийное отключение в Сумской области. Фото: Укрэнерго

Напомним, 10 июня графики отключения света будут использованы во всех областях Украины.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по распоряжению Кабинета министров органы госвласти должны меньше потреблять свет. В частности, отказаться от кондиционеров и уличного освещения.

сфера энергетики
война в Украине
Укрэнерго
Украина
Сумская область
свет
электроэнергия
энергетика
Сумы

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