Когда Украина восстановит поврежденные энергообъекты: прогноз

Разрушенные энергообъекты ДТЭК. Фото: FB/ДТЭК

В настоящее время продолжаются активные ремонты тех энергообъектов, по которым есть шанс восстановления в течение следующих 6-8 месяцев. Хотя это очень сложная задача, но энергетики работают в круглосуточном графике. И работа идет по очень многим направлениям одновременно.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

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"Хочу верить, что мы восстановим достаточное количество мощностей для прохождения зимы. Одновременно идет поиск решения, как защитить их от повторных ударов. Это тоже важная составляющая", — уточнил эксперт.

Однако, по его словам, даже невзирая на отремонтированные объекты ограничения по электричеству точно будут. Возможно, не в апокалиптическом режиме. Они могут быть немного комфортнее, чем сейчас. Особенно в столице, где до недавнего времени сложилась самая сложная ситуация.

"Если изменят методологию расчета доступной мощности, то ситуация в Киеве улучшится. Выходит несправедливо, когда у киевлян нет электричества по 16-20 часов, а в соседних областях только по 4 часа в сутки", — подытожил Харченко.

Напомним, директор центра исследования энергетики Александр Харченко объяснил, как можно уменьшить дефицит электроэнергии для украинских городов-миллионников. Для этого более эффективно устанавливать газотурбинную установку.