Когда Украина восстановит поврежденные энергообъекты: прогноз

Когда отремонтируют поврежденные РФ энергообъекты, — прогноз эксперта
В настоящее время продолжаются активные ремонты тех энергообъектов, по которым есть шанс восстановления в течение следующих 6-8 месяцев. Хотя это очень сложная задача, но энергетики работают в круглосуточном графике. И работа идет по очень многим направлениям одновременно.
Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.
"Хочу верить, что мы восстановим достаточное количество мощностей для прохождения зимы. Одновременно идет поиск решения, как защитить их от повторных ударов. Это тоже важная составляющая", — уточнил эксперт.
Однако, по его словам, даже невзирая на отремонтированные объекты ограничения по электричеству точно будут. Возможно, не в апокалиптическом режиме. Они могут быть немного комфортнее, чем сейчас. Особенно в столице, где до недавнего времени сложилась самая сложная ситуация.
"Если изменят методологию расчета доступной мощности, то ситуация в Киеве улучшится. Выходит несправедливо, когда у киевлян нет электричества по 16-20 часов, а в соседних областях только по 4 часа в сутки", — подытожил Харченко.
Напомним, директор центра исследования энергетики Александр Харченко объяснил, как можно уменьшить дефицит электроэнергии для украинских городов-миллионников. Для этого более эффективно устанавливать газотурбинную установку.
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