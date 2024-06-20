Атака России на энергетические объекты 20 июня — есть разрушения и раненые

Ликвидация последствий российской атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 20 июня Российская Федерация вновь совершила массированную атаку по энергообъектам Украины. В результате удара есть повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго .

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Последствия ракетно-дроновой атаки по энергетическим объектам Украины

Энергетики отмечают, что это был седьмой массированный удар по энергетике с 22 марта.

"Это была комбинированная ракетно-дроновая атака. Повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях. Есть повреждения в сетях облэнерго в Киевской области", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что восстановительные работы проводятся там, где это делать безопасно.

Также от российского удара пострадали энергетики.

"Во время атак на двух энергообъектах пострадали семь энергетиков. Сейчас они находятся в больнице с травмами разной степени тяжести, один в тяжелом состоянии", — подытожили в Укрэнерго.

Ранее в энергетической компании сообщили, что из-за атаки на объекты украинской энергетики отключений света 20 июня будет больше .

Также мы писали, что в Киевской области энергетики возобновляют энергоснабжение после ночных обстрелов: в ДТЭК назвали ориентировочные сроки питания потребителей.