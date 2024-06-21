Відключення світла в Україні — в Укренерго назвали причину

Електроінженери ДТЕК за роботою. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Україні на фоні російських обстрілів об'єктів енергетики виник дефіцит електроенергії, який дорівнює обсягам споживання країн Євросоюзу. Тому аби уникнути блекауту, вимушені відключення світла дозволяють зберегти рівномірне розподілення електрики.

Про це заявив глава Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв'ю "Українській правді".

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За його словами, в енергосистемі не вистачає потужності зараз, щоб задовольнити те споживання, яке є. І це не може покрити навіть імпорт з Європи.

"Це основна проблема. І вона у тому, що ми втратили 9 гігават потужності. Президент Зеленський говорив про це на Берлінській конференції. Щоб ми розуміли, що це таке, і багато це чи мало — це еквівалентно споживанню Нідерландів. Або це стільки ж потужності, як споживають разом Словаччина і країни Балтії. Це гігантські масштаби обстрілів, гігантські масштаби втрат", — сказав він.

Також чиновник назвав вимушені відключення "меншим злом". Він додав, що тільки так можна уникнути повного блекауту по всій Україні.

"Я думаю, що багато (якщо не всі) європейських енергосистем при таких масштабах втрат не змогли би працювати. Тому ті відключення, які є, це таке "найменше зло". Треба розуміти, що воно — вимушене. Для того, щоб енергосистема зберегла свою цілісність, щоб вона не сколапсувала, щоб не допустити якогось загального блекауту по країні", — зазначив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.

Водночас в Укргідроенерго у короткостроковій перспективі планують відновити 1 ГВт генерації та ще 2,5 ГВт — у довгострокових планах будівництва.