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В Укрэнерго объяснили необходимость отключений света по Украине

21 июня 2024 15:51
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Отключения света в Украине — в Укрэнерго назвали причину
Электроинженеры ДТЭК за работой. Фото иллюстративное: ДТЭК
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В Украине на фоне российских обстрелов объектов энергетики возник дефицит электроэнергии, равный объемам потребления стран Евросоюза. Поэтому во избежание блэкаута вынужденные отключения света позволяют сохранить равномерное распределение электричества.

Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в интервью "Украинской правде".

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По его словам, в энергосистеме не хватает мощности сейчас, чтобы удовлетворить то потребление, которое есть. И это не может покрыть даже импорт из Европы.

"Это главная проблема. И она заключается в том, что мы потеряли 9 гигаватт мощности. Президент Зеленский говорил об этом на Берлинской конференции. Чтобы мы понимали, что это такое, и много это или мало, то это эквивалентно потреблению Нидерландов. Или это столько же мощности, сколько потребляют вместе Словакия и страны Балтии. Это гигантские масштабы обстрелов, гигантские масштабы потерь", — сказал он.

Также чиновник назвал вынужденные отключения "меньшим злом". Он добавил, что только так можно избежать полного блэкаута по всей Украине.

"Я думаю, что многие (если не все) европейские энергосистемы при таких масштабах потерь не смогли бы работать. Поэтому те отключения, которые есть, это такое "малейшее зло". Надо понимать, что оно вынужденное. Для того чтобы энергосистема сохранила свою целостность, чтобы не возник коллапс, чтобы не допустить какого-то общего блэкаута по стране", — отметил Владимир Кудрицкий.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.

В то же время в Укргидроэнерго в краткосрочной перспективе планируют возобновить 1 ГВт генерации и еще 2,5 ГВт — в долгосрочных планах строительства.

электроэнергия
Украина
сфера энергетики
электроснабжение
Укрэнерго
отключения света
свет

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