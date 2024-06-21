Відключень світла 21 червня побільшає — в Укренерго назвати час

Ремонт пошкоджених електромереж. Фото: Харківобленерго

Заходи обмеження споживання електроенергії в Україні 21 червня діють протягом всієї доби. Проте з 13:00 тривалість відключень світла буде збільшено, торкнеться це не тільки побутових, а й промислових споживачів.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" в Facebook у п'ятницю, 21 червня.

Читайте також:

Причина збільшення обсягу обмежень електропостачання

Причиною збільшення обсягу обмежень електропостачання в Укренерго назвали складну ситуацію в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти. Інформацію про те, як саме зміняться графіки погодинних відключень в кожній області, треба шукати на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах.

"Головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже семи з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи", — зазначають енергетики.

За інформацією Укренерго, через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Допис Укренерго в Фейсбуці. Фото: скриншот

Нагадаємо, відразу після атаки на українську енергетику 20 червня в Укренерго повідомили, як нічні обстріли вплинули на відключення світла.

Також в Укренерго розповіли про ефективність нового методу розподілу дефіциту електричної енергії між регіонами, його тестування стартувало 8 червня.

Також ми писали, що Укргідроенерго планує відновити 1 ГВт генерації у короткостроковій перспективі та ще 2,5 ГВт — у довгострокових планах будівництва.