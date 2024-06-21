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В Укрэнерго предупредили об усилении отключений света

21 июня 2024 12:20
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Отключений света 21 июня станет больше — в Укрэнерго назвать время
Ремонт поврежденных электросетей. Фото: Харьковоблэнерго
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Меры ограничения потребления электроэнергии в Украине 21 июня действуют на протяжении всех суток. Однако с 13:00 продолжительность отключений света будет увеличена, коснется это не только бытовых, но и промышленных потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Facebook в пятницу, 21 июня.

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Причина увеличения объема ограничений электроснабжения

Причиной увеличения объема ограничений электроснабжения в Укрэнерго назвали сложную ситуацию в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты. Информацию о том, как именно изменятся графики почасовых отключений в каждой области, надо искать на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.  

"Главная причина применения мер ограничения — последствия уже семи с начала этого года ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы", — отмечают энергетики.

По информации Укрэнерго, из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

В Укрэнерго предупредили об усилении отключений света - фото 1
Сообщение Укрэнерго в Фейсбуке. Фото: скриншот

Напомним, сразу после атаки на украинскую энергетику 20 июня в Укрэнерго сообщили, как ночные обстрелы повлияли на отключение света.

Также в Укрэнерго рассказали об эффективности нового метода распределения дефицита электрической энергии между регионами, его тестирование стартовало 8 июня.

Также мы писали, что Укргидроэнерго планирует восстановить 1 ГВт поколения в краткосрочной перспективе и еще 2,5 ГВт — в долгосрочных планах строительства.

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