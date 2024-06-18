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Жорсткі відключення світла у середу — графік від Укренерго

18 червня 2024 00:05
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графік відлючення світла в Україні 18 червня
Відключення світла у Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У середу, 18 червня, світло вимикатимуть у всіх областях України. Графіки погодинних відключень діятимуть цілу добу — з 00:00 до 24:00. 

Про це у вівторок, 17 червня, повідомили в енергетичній компанії "Укренерго"

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В "Укренерго" пояснили, чому збільшився діапазон відключення електроенергії. Через спеку українці вмикають кондиціонери, які споживають багато електроенергії. Особливо великі навантаження в офісних приміщеннях.

"Причина — зростання споживання через потепління та робочі дні", — написано на фейсбук-сторінці "Укренерго".

Графік відключень світла в Україні у середу, 18 червня
Скриншот Facebook/НЕК "Укренерго" — NPC Ukrenergo

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, як і раніше, обмежувати не будуть.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли про три якісні та відносно недорогі зарядні станції для дому, вартістю менше 50 тис. гривень.

Раніше гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що взимку обмеження електроенергії можуть посилити. Ймовірно, світло в домівках українців буде лише по 5–6 годин на добу.

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