Графік відлючення світла в Україні 18 червня

Відключення світла у Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 18 червня, світло вимикатимуть у всіх областях України. Графіки погодинних відключень діятимуть цілу добу — з 00:00 до 24:00.

Про це у вівторок, 17 червня, повідомили в енергетичній компанії "Укренерго".

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Кондиціонери нещадно пожирають електроенергію

В "Укренерго" пояснили, чому збільшився діапазон відключення електроенергії. Через спеку українці вмикають кондиціонери, які споживають багато електроенергії. Особливо великі навантаження в офісних приміщеннях.

"Причина — зростання споживання через потепління та робочі дні", — написано на фейсбук-сторінці "Укренерго".

Скриншот Facebook/НЕК "Укренерго" — NPC Ukrenergo

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, як і раніше, обмежувати не будуть.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли про три якісні та відносно недорогі зарядні станції для дому, вартістю менше 50 тис. гривень.

Раніше гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що взимку обмеження електроенергії можуть посилити. Ймовірно, світло в домівках українців буде лише по 5–6 годин на добу.