Топ-3 якісні та недорогі зарядні станції для дому — добірка Новини.LIVE

Блекаут не страшний — три зарядні станції для дому дешевше 50 тис. грн
Поява блекаутів вже стала масовим явищем в Україні на початку літа. А взимку українцям обіцяють взагалі 8-12 годин на добу без світла. Найкращий засіб, аби перечекати темряву — недорога зарядна станція для дому.
Новини.LIVE обрали для вас три зарядні станції для дому, вартістю менш ніж 50 тис. гривень.
Топ-3 якісні та недорогі зарядні станції для дому
Promate PowerMine-2000
Місткість Promate PowerMine-2000 становить 2.016 кВт/год. Максимальна вихідна потужність — 2000 Вт (виробник також заявляє до 4000 Вт у режимі X-Boost).
Станція має чотири стандартних європейських розеток (220 В) та два роз'єми DC. Для зарядки гаджетів призначено чотири USB Type-A та два USB Type-C роз'єми. Присутнє і гніздо для автомобільного прикурювача, та два "посадкових місця" для бездротової зарядки смартфонів.
Вона дає можливість заряджати одночасно до 15 пристроїв, а її можна заряджати 4,5 години через DC, прикурювач або Type-C. Станція може працювати до 8 годин. Єдиний мінус — гучна система охолодження.
Як і решта станцій, вона має функції захисту від:
- Надлишкової напруги на вході;
- Надлишкової напруги на виході;
- Короткого замикання;
- Перегріву;
- Перевантаження;
- Перезарядки;
- Надмірної розрядки.
Вартість станції — від 45 тис. грн.
Choetech BS006
Набір вихідних роз'ємів у цієї станції дуже цікавий, в першу чергу — наявністю роз'єму XT60, який використовується для зарядки різної радіокерованої техніки та електровелосипедів. Вона також має три розетки (220 В), два DC-роз'єми, чотири USB Type-A та два USB Type-C порти з гніздом прикурювача.
Кількість пристроїв, що одночасно заряджаються, — 13. Заряджати саму станцію можна через DС-роз'єм, за дві години. Заряд може тримати до 16 годин, з мінусів — нагрівається, і шумлять вентилятори.
Вартість станції — від 40 тис. грн
Green Keeper GK-S2000P
Станція рахується лідером серед таких бюджетних апаратів для "всього будинку", мабуть, завдяки наявності ліхтарика-нічника. Тому під час блекаута приміщення, буде відносно непогано освітлене.
Крім цього у Green Keeper GK-S2000P три розетки (220 В), два DC-роз'єми, чотири USB Type-A і два USB Type-C роз'єми. Вона може заряджати 11 пристроїв одночасно, а сама заряджається приблизно 2,5 години за допомогою комплектного блока живлення. Вона здатна працювати 10 годин.
Має серйозний плюс — тиху роботу системи охолодження.
Вартість станції — від 43 тис. грн.
Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив, що в Кабміні працюють над зменшенням тривалості стабілізаційних відключень по всій території України, суттєво скоротивши перелік споживачів із гарантованим електрозабезпеченням.
Водночас глава Укренерго Володимир Кудрицький сказав, що порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі цього тижня буде складнішою, й уникнути відключень не вдасться.
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