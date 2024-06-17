Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow Блекаут не страшний — три зарядні станції для дому дешевше 50 тис. грн arrow

Блекаут не страшний — три зарядні станції для дому дешевше 50 тис. грн

17 червня 2024 17:34
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Топ-3 якісні та недорогі зарядні станції для дому — добірка Новини.LIVE
Чоловік із зарядною станцією. Фото ілюстративне: energyua
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Поява блекаутів вже стала масовим явищем в Україні на початку літа. А взимку українцям обіцяють взагалі 8-12 годин на добу без світла. Найкращий засіб, аби перечекати темряву — недорога зарядна станція для дому.

Новини.LIVE обрали для вас три зарядні станції для дому, вартістю менш ніж 50 тис. гривень.

Читайте також:

Топ-3 якісні та недорогі зарядні станції для дому

Promate PowerMine-2000

Promate PowerMine-2000 купити україна
Promate PowerMine-2000. Джерело: Promate

Місткість Promate PowerMine-2000 становить 2.016 кВт/год. Максимальна вихідна потужність — 2000 Вт (виробник також заявляє до 4000 Вт у режимі X-Boost).

Станція має чотири стандартних європейських розеток (220 В) та два роз'єми DC. Для зарядки гаджетів призначено чотири USB Type-A та два USB Type-C роз'єми. Присутнє і гніздо для автомобільного прикурювача, та два "посадкових місця" для бездротової зарядки смартфонів.

Вона дає можливість заряджати одночасно до 15 пристроїв, а її можна заряджати 4,5 години через DC, прикурювач або Type-C. Станція може працювати до 8 годин. Єдиний мінус — гучна система охолодження.

Як і решта станцій, вона має функції захисту від:

  • Надлишкової напруги на вході;
  • Надлишкової напруги на виході;
  • Короткого замикання;
  • Перегріву;
  • Перевантаження;
  • Перезарядки;
  • Надмірної розрядки.

Вартість станції — від 45 тис. грн.

Choetech BS006

CHOETECH BS006 купити в україні
Choetech BS006. Джерело: Choetech

Набір вихідних роз'ємів у цієї станції дуже цікавий, в першу чергу — наявністю роз'єму XT60, який використовується для зарядки різної радіокерованої техніки та електровелосипедів. Вона також має три розетки (220 В), два DC-роз'єми, чотири USB Type-A та два USB Type-C порти з гніздом прикурювача.

Кількість пристроїв, що одночасно заряджаються, — 13. Заряджати саму станцію можна через DС-роз'єм, за дві години. Заряд може тримати до 16 годин, з мінусів — нагрівається, і шумлять вентилятори.

Вартість станції — від 40 тис. грн

Green Keeper GK-S2000P

Green Keeper GK-S2000P купити в Україні
Green Keeper GK-S2000P Джерело: Green Keeper

Станція рахується лідером серед таких бюджетних апаратів для "всього будинку", мабуть, завдяки наявності ліхтарика-нічника. Тому під час блекаута приміщення, буде відносно непогано освітлене. 

Крім цього у Green Keeper GK-S2000P три розетки (220 В), два DC-роз'єми, чотири USB Type-A і два USB Type-C роз'єми. Вона може заряджати 11 пристроїв одночасно, а сама заряджається приблизно 2,5 години за допомогою комплектного блока живлення. Вона здатна працювати 10 годин.

Має серйозний плюс — тиху роботу системи охолодження.

Вартість станції —  від 43 тис. грн.

Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив, що в Кабміні працюють над зменшенням тривалості стабілізаційних відключень по всій території України, суттєво скоротивши перелік споживачів із гарантованим електрозабезпеченням.

Водночас глава Укренерго Володимир Кудрицький сказав, що порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі цього тижня буде складнішою, й уникнути відключень не вдасться.

Україна
світло
відключення світла
електроенергія
блекаут
електропостачання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту