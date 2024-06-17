Топ-3 якісні та недорогі зарядні станції для дому — добірка Новини.LIVE

Чоловік із зарядною станцією. Фото ілюстративне: energyua

Поява блекаутів вже стала масовим явищем в Україні на початку літа. А взимку українцям обіцяють взагалі 8-12 годин на добу без світла. Найкращий засіб, аби перечекати темряву — недорога зарядна станція для дому.

Новини.LIVE обрали для вас три зарядні станції для дому, вартістю менш ніж 50 тис. гривень.

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Promate PowerMine-2000

Promate PowerMine-2000. Джерело: Promate

Місткість Promate PowerMine-2000 становить 2.016 кВт/год. Максимальна вихідна потужність — 2000 Вт (виробник також заявляє до 4000 Вт у режимі X-Boost).

Станція має чотири стандартних європейських розеток (220 В) та два роз'єми DC. Для зарядки гаджетів призначено чотири USB Type-A та два USB Type-C роз'єми. Присутнє і гніздо для автомобільного прикурювача, та два "посадкових місця" для бездротової зарядки смартфонів.

Вона дає можливість заряджати одночасно до 15 пристроїв, а її можна заряджати 4,5 години через DC, прикурювач або Type-C. Станція може працювати до 8 годин. Єдиний мінус — гучна система охолодження.

Як і решта станцій, вона має функції захисту від:

Надлишкової напруги на вході;

Надлишкової напруги на виході;

Короткого замикання;

Перегріву;

Перевантаження;

Перезарядки;

Надмірної розрядки.

Вартість станції — від 45 тис. грн.

Choetech BS006

Choetech BS006. Джерело: Choetech

Набір вихідних роз'ємів у цієї станції дуже цікавий, в першу чергу — наявністю роз'єму XT60, який використовується для зарядки різної радіокерованої техніки та електровелосипедів. Вона також має три розетки (220 В), два DC-роз'єми, чотири USB Type-A та два USB Type-C порти з гніздом прикурювача.

Кількість пристроїв, що одночасно заряджаються, — 13. Заряджати саму станцію можна через DС-роз'єм, за дві години. Заряд може тримати до 16 годин, з мінусів — нагрівається, і шумлять вентилятори.

Вартість станції — від 40 тис. грн

Green Keeper GK-S2000P

Green Keeper GK-S2000P Джерело: Green Keeper

Станція рахується лідером серед таких бюджетних апаратів для "всього будинку", мабуть, завдяки наявності ліхтарика-нічника. Тому під час блекаута приміщення, буде відносно непогано освітлене.

Крім цього у Green Keeper GK-S2000P три розетки (220 В), два DC-роз'єми, чотири USB Type-A і два USB Type-C роз'єми. Вона може заряджати 11 пристроїв одночасно, а сама заряджається приблизно 2,5 години за допомогою комплектного блока живлення. Вона здатна працювати 10 годин.

Має серйозний плюс — тиху роботу системи охолодження.

Вартість станції — від 43 тис. грн.

Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив, що в Кабміні працюють над зменшенням тривалості стабілізаційних відключень по всій території України, суттєво скоротивши перелік споживачів із гарантованим електрозабезпеченням.

Водночас глава Укренерго Володимир Кудрицький сказав, що порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі цього тижня буде складнішою, й уникнути відключень не вдасться.