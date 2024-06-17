Топ-3 качественных и недорогих зарядных станций для дома — подборка Новини.LIVE

Блэкаут не страшен — три зарядные станции для дома дешевле 50 тыс. грн
Появление блекаутов уже стало массовым явлением в Украине в начале лета. А зимой украинцам обещают вообще 8-12 часов в сутки без света. Самое лучшее средство, чтобы переждать темноту – недорогая зарядная станция для дома.
Новини.LIVE выбрали для вас три зарядные станции для дома, стоимостью менее 50 тыс. гривен.
Топ-3 качественные и недорогие зарядные станции для дома
Promate PowerMine-2000
Емкость Promate PowerMine-2000 составляет 2.016 кВт/ч. Максимальная выходная мощность — 2000 Вт (производитель также заявляет до 4000 Вт в режиме X-Boost).
Станция имеет четыре стандартных европейских розетка (220 В) и два разъема DC. Для зарядки гаджетов предназначены четыре USB Type-A и два USB Type-C разъема. Присутствует и гнездо для автомобильного прикуривателя и два "посадочных места" для беспроводной зарядки смартфонов.
Она дает возможность заряжать одновременно до 15 устройств, а ее можно заряжать 4,5 часа через DC, прикуриватель или Type-C. Станция может работать до 8 часов. Единственный минус — громкая система охлаждения.
Как и остальные станции, она имеет функции защиты от:
- Избыточное напряжение на входе;
- Избыточное напряжение на выходе;
- короткого замыкания;
- Перегрева;
- Перегрузка;
- перезарядки;
- Чрезмерная разрядка.
Стоимость станции — от 45 тыс. грн.
Choetech BS006
Набор выходных разъемов у этой станции очень интересен, в первую очередь наличием разъема XT60, который используется для зарядки различной радиоуправляемой техники и электровелосипедов. Она также имеет три розетки (220 В), два DC-разъема, четыре USB Type-A и два USB Type-C порта с гнездом прикуривателя.
Количество одновременно заряжаемых устройств — 13. Заряжать саму станцию можно через DС-разъем, за два часа. Заряд может держать до 16 часов, из минусов — нагревается, и шумят вентиляторы.
Стоимость станции — от 40 тыс. грн.
Green Keeper GK-S2000P
Станция считается лидером среди таких бюджетных аппаратов для "всего дома", по-видимому, благодаря наличию фонарика-ночника. Поэтому во время блекаута помещение будет относительно неплохо освещено.
Кроме этого у Green Keeper GK-S2000P три розетки (220 В), два DC-разъема, четыре USB Type-A и два USB Type-C разъема. Она может заряжать 11 устройств одновременно, а сама заряжается примерно 2,5 часа с помощью комплектного блока питания. Она способна работать десять часов.
Имеет серьезный плюс — тихую работу системы охлаждения.
Стоимость станции — от 43 тыс. грн.
Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что в Кабмине работают над уменьшением продолжительности стабилизационных отключений по всей территории Украины, существенно сократив список потребителей с гарантированным электроснабжением.
В то же время глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сказал, что по сравнению с текущей неделей ситуация в украинской энергосистеме на этой неделе будет более сложной и избежать отключений не удастся.
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