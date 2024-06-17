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Блэкаут не страшен — три зарядные станции для дома дешевле 50 тыс. грн

17 июня 2024 17:34
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Топ-3 качественных и недорогих зарядных станций для дома — подборка Новини.LIVE
Мужчина с зарядной станцией. Фото иллюстративное: energyua
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Появление блекаутов уже стало массовым явлением в Украине в начале лета. А зимой украинцам обещают вообще 8-12 часов в сутки без света. Самое лучшее средство, чтобы переждать темноту – недорогая зарядная станция для дома.

Новини.LIVE выбрали для вас три зарядные станции для дома, стоимостью менее 50 тыс. гривен.

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Топ-3 качественные и недорогие зарядные станции для дома

Promate PowerMine-2000

Promate PowerMine-2000 купить украина
Promate PowerMine-2000. Источник: Promate

Емкость Promate PowerMine-2000 составляет 2.016 кВт/ч. Максимальная выходная мощность — 2000 Вт (производитель также заявляет до 4000 Вт в режиме X-Boost).

Станция имеет четыре стандартных европейских розетка (220 В) и два разъема DC. Для зарядки гаджетов предназначены четыре USB Type-A и два USB Type-C разъема. Присутствует и гнездо для автомобильного прикуривателя и два "посадочных места" для беспроводной зарядки смартфонов.

Она дает возможность заряжать одновременно до 15 устройств, а ее можно заряжать 4,5 часа через DC, прикуриватель или Type-C. Станция может работать до 8 часов. Единственный минус — громкая система охлаждения.

Как и остальные станции, она имеет функции защиты от:

  • Избыточное напряжение на входе;
  • Избыточное напряжение на выходе;
  • короткого замыкания;
  • Перегрева;
  • Перегрузка;
  • перезарядки;
  • Чрезмерная разрядка.

Стоимость станции — от 45 тыс. грн.

Choetech BS006

CHOETECH BS006 купить в украине
Choetech BS006. Источник: Choetech

Набор выходных разъемов у этой станции очень интересен, в первую очередь наличием разъема XT60, который используется для зарядки различной радиоуправляемой техники и электровелосипедов. Она также имеет три розетки (220 В), два DC-разъема, четыре USB Type-A и два USB Type-C порта с гнездом прикуривателя.

Количество одновременно заряжаемых устройств — 13. Заряжать саму станцию можно через DС-разъем, за два часа. Заряд может держать до 16 часов, из минусов — нагревается, и шумят вентиляторы.

Стоимость станции — от 40 тыс. грн.

Green Keeper GK-S2000P

Green Keeper GK-S2000P, видео.
Green Keeper GK-S2000P Источник: Green Keeper

Станция считается лидером среди таких бюджетных аппаратов для "всего дома", по-видимому, благодаря наличию фонарика-ночника. Поэтому во время блекаута помещение будет относительно неплохо освещено.

Кроме этого у Green Keeper GK-S2000P три розетки (220 В), два DC-разъема, четыре USB Type-A и два USB Type-C разъема. Она может заряжать 11 устройств одновременно, а сама заряжается примерно 2,5 часа с помощью комплектного блока питания. Она способна работать десять часов.

Имеет серьезный плюс — тихую работу системы охлаждения.

Стоимость станции — от 43 тыс. грн.

Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что в Кабмине работают над уменьшением продолжительности стабилизационных отключений по всей территории Украины, существенно сократив список потребителей с гарантированным электроснабжением.

В то же время глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сказал, что по сравнению с текущей неделей ситуация в украинской энергосистеме на этой неделе будет более сложной и избежать отключений не удастся.

Украина
свет
отключения света
электроэнергия
блэкаут
электроснабжение

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