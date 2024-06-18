График отражения света в Украине 18 июня

Жесткие отключения света в среду — график от Укрэнерго
В среду, 18 июня, свет будут отключать во всех областях Украины. Графики почасовых отключений расписаны на целые сутки — с 00:00 до 24:00.
Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в энергетической компании "Укрэнерго".
Кондиционеры беспощадно пожирают электроэнергию
В "Укрэнерго" объяснили, почему увеличился диапазон отключения электроэнергии. Из-за жары украинцы включают кондиционеры, которые потребляют много электроэнергии. Особенно велики нагрузки в офисных помещениях.
"Причина — рост потребления из-за потепления и рабочих дней", — написано на фейсбук-странице "Укрэнерго".
Энергопитание объектов критической инфраструктуры по-прежнему ограничивать не будут.
Напомним, Новини.LIVE рассказали о трех качественных и относительно недорогих зарядных станциях для дома, стоимостью менее 50 тыс. гривен.
Ранее гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что зимой ограничения электроэнергии могут ужесточить. Вероятно, свет в домах украинцев будет всего по 5–6 часов в сутки.
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