График отражения света в Украине 18 июня

Отключение света в Киеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 18 июня, свет будут отключать во всех областях Украины. Графики почасовых отключений расписаны на целые сутки — с 00:00 до 24:00.

Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в энергетической компании "Укрэнерго".

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Кондиционеры беспощадно пожирают электроэнергию

В "Укрэнерго" объяснили, почему увеличился диапазон отключения электроэнергии. Из-за жары украинцы включают кондиционеры, которые потребляют много электроэнергии. Особенно велики нагрузки в офисных помещениях.

"Причина — рост потребления из-за потепления и рабочих дней", — написано на фейсбук-странице "Укрэнерго".

Скриншот Facebook/НЕК "Укрэнерго" — NPC Ukrenergo

Энергопитание объектов критической инфраструктуры по-прежнему ограничивать не будут.

Напомним, Новини.LIVE рассказали о трех качественных и относительно недорогих зарядных станциях для дома, стоимостью менее 50 тыс. гривен.

Ранее гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что зимой ограничения электроэнергии могут ужесточить. Вероятно, свет в домах украинцев будет всего по 5–6 часов в сутки.