Збільшення тарифу на світло дасть "Енергоатому" та "Укргідроенерго" 50 млрд грн, — Євген Магда

Електрик ремонтує електромережі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кабмін вимушено збільшив пільговий тариф на електроенергію для населення. Без цих коштів відремонтувати енергетичні об’єкти, які обстріляла Росія, було б дуже складно.

Про це у своєму авторському блозі на Liga.net пише директор "Інституту світової політики" Євген Магда.

Читайте також:

Державні та приватні енергетичні компанії здебільшого за власні кошти відновлюють зруйновані електростанції

"Власне для відновлення зруйнованих енергетичних об’єктів уряд змушений був піти на підвищення пільгових тарифів для населення. Це дозволить отримати приблизно 50 млрд грн, які використають державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які власне і виробляють електрику для населення. Ці кошти, як очікується, підуть на відновлення енергетичної системи. Ми можемо зробити це виключно за власні кошти", — розповідає експерт.

За словами Магди, зараз державні та приватні енергетичні компанії відновлюють зруйновані електростанції і підстанції переважно за власні гроші. Західна допомога — це крапля в морі, оскільки масштаб руйнувань величезний.

"Приватні компанії намагаються залучати кредити, а поки відновлюють зруйновані об’єкти за власний кошт. Державні компанії можуть розраховувати на допомогу з бюджету, як, наприклад, "Центренерго" для Трипільської та Зміївської ТЕС", — наголосив політолог.

Нагадаємо, на думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, наступної зими світло вимикатимуть, ймовірно, на 8-10 годин на добу. Без відключень можна буде обійтися лише через зиму, тобто у 2027-2028 роках.

Також ми писали, що через нові атаки Росії імпорт електроенергії не допомагає вирішити проблему енергодефіциту в Україні.