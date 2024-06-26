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Подорожание электроэнергии ускорит процесс восстановления украинских ТЭЦ — эксперт

26 июня 2024 02:58
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Увеличение тарифа на свет даст "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" 50 млрд грн, - эксперт
Электрик ремонтирует электросети. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Кабмин вынужденно увеличил льготный тариф на электроэнергию для населения. Без этих средств отремонтировать энергетические объекты, обстрелянные Россией, было бы очень сложно.

Об этом в своем авторском блоге на Liga.net пишет директор "Института мировой политики" Евгений Магда.

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Государственные и частные энергетические компании восстанавливают разрушенные электростанции за собственные средства

"Собственно, для восстановления разрушенных энергетических объектов правительство вынуждено было пойти на повышение льготных тарифов для населения. Это позволит получить примерно 50 млрд грн, которые используют государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые и производят электричество для населения. Эти средства, как ожидается, пойдут на восстановление энергетической системы. Мы можем сделать это исключительно за собственные средства", — рассказывает эксперт.

По словам Магды, сейчас государственные и частные энергетические компании восстанавливают разрушенные электростанции и подстанции преимущественно за свои деньги. Западная помощь — это капля в море, поскольку масштаб разрушений огромен.

"Частные компании пытаются привлекать кредиты, а пока восстанавливают разрушенные объекты за свой счет. Государственные компании могут рассчитывать на помощь из бюджета, как, например, "Центрэнерго" для Трипольской и Змиевской ТЭС", — подчеркнул политолог.

Напомним, по мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, следующей зимой свет будут выключать, вероятно, на 8-10 часов в сутки. Без отключений можно будет обойтись только в 2027-2028 годах.

Также мы писали, что из-за новых атак России импорт электроэнергии не помогает решить проблему энергодефицита в Украине.

тарифы
электроэнергия
Украина
сфера энергетики
свет
Укргидроенерго

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