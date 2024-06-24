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Yasno повідомляє про критичну ситуацію з генерацією електроенергії — імпорт не допомагає

24 червня 2024 20:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Відключення світла 25 червня — в Україні критична ситуація з генерацією електроенергії
Енергетик проводить роботи на станції. Фото: Yasno
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Через російські атаки в Україні склалася критична ситуація з генерацією електроенергії. Зараз навіть імпорт не допомагає вирішити цю проблему.

Про це повідомив гендиректор компанії-постачальника електроенергії 
Yasno Сергій Коваленко у Facebook у понеділок, 24 червня.

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Коваленко зазначив, що зараз Україна залежить від сонячної та вітрової генерації.

"У нас критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через росіян. Настільки критично, що навіть імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему", — сказав він.

Гендиректор Yasno підкреслив, що ще одним фактором дефіциту є ремонт енергоблоків на АЕС.

"В найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складана. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання", — повідомив Коваленко.

Раніше глава парламентського підкомітету з питань енергозбереження, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що взимку при температурі повітря 0°С українці можуть мати світло по 8-10 годин на добу.

А у Дніпропетровській області 24 червня енергетики застосували аварійні відключення світла через низьку ефективність вже застосованих заходів.

Також ми повідомляли, що в Україні між областями почали рівномірно розподіляти ліміти споживання електроенергії. Найбільше це нововведення впливатиме на киян.

Міненерго
електроенергія
сфера енергетики
електропостачання
Укренерго
YASNO
енергетика
відключення світла
світло

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