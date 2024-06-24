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В Укренерго заявили про запровадження аварійних відключень в одній з областей

24 червня 2024 14:18
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков
Через дефіцит електроенергії в одній з областей ввели аварійні відключення
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков

У Дніпропетровській області у понеділок, 24 червня, енергетики застосували аварійні відключення світла. Причиною цьому стала недостатня ефективність вже застосованих заходів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Відключення світла 24 червня

"З 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Києві та області, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 ввели збільшений обсяг обмежень.

В Укренерго пояснили, що причиною стала недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.

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Скриншот допису Укренерго

Раніше в Укренерго повідомляли, що протягом сьогоднішнього дня графіки погодинних відключень діятимуть всю добу.

Також ми писали, що українців закликали відмовитися від бойлерів задля економії після підвищення тарифу на світло. 

електроенергія
Укренерго
енергосистема
відключення світла
Електрика

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