Через дефіцит електроенергії в одній з областей ввели аварійні відключення

В Укренерго заявили про запровадження аварійних відключень в одній з областей
У Дніпропетровській області у понеділок, 24 червня, енергетики застосували аварійні відключення світла. Причиною цьому стала недостатня ефективність вже застосованих заходів.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Відключення світла 24 червня
"З 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення", — йдеться у повідомленні.
Водночас у Києві та області, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 ввели збільшений обсяг обмежень.
В Укренерго пояснили, що причиною стала недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.
Раніше в Укренерго повідомляли, що протягом сьогоднішнього дня графіки погодинних відключень діятимуть всю добу.
Також ми писали, що українців закликали відмовитися від бойлерів задля економії після підвищення тарифу на світло.
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