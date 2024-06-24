Через дефіцит електроенергії в одній з областей ввели аварійні відключення

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У Дніпропетровській області у понеділок, 24 червня, енергетики застосували аварійні відключення світла. Причиною цьому стала недостатня ефективність вже застосованих заходів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Відключення світла 24 червня

"З 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Києві та області, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 ввели збільшений обсяг обмежень.

В Укренерго пояснили, що причиною стала недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.

Скриншот допису Укренерго

Раніше в Укренерго повідомляли, що протягом сьогоднішнього дня графіки погодинних відключень діятимуть всю добу.

Також ми писали, що українців закликали відмовитися від бойлерів задля економії після підвищення тарифу на світло.