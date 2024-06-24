Відключення світла в Україні 24 червня - в які години очікувати

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

В енергосистемі України продовжують фіксувати значний дефіцит електроенергії. Так, протягом понеділка, 24 червня, графіки погодинних відключень діятимуть весь день.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Ситуація в енергосистемі України 24 червня

"Сьогодні графіки погодинних відключень діють всю добу. З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", — йдеться у повідомленні.

Енергетики це пояснили тим, що в енергосистемі спостерігається складна ситуація після масованих атак росіян на енергооб’єкти. Так, вчора обсяг обмежень було збільшено — замість 19:00 графіки погодинних відключень почали діяти з 11:00. Це сталося через обмежену можливість використання гідроресурсів для виробництва електроенергії.

"Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак", — зазначили в Укренерго.

Тому для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, але через масштабність пошкоджень цього недостатньо для підтримки балансу.

Скриншот допису Укренерго

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, українців закликали відмовитися від бойлерів задля економії після підвищення тарифу на світло. Мешканцям Києва та міст, де є гаряче водопостачання, варто повідключати водонагрівачі.

Також ми писали, що сьогодні у Києві графіки відключення світла діятимуть довше. Це пов'язано зі зростанням споживання електроенергії.