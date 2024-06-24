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Обсяг обмежень збільшено — в Укренерго назвали години, в які сьогодні вимикатимуть світло

24 червня 2024 12:20
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Відключення світла в Україні 24 червня - в які години очікувати
Аварійна бригада. Фото: ДТЕК
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

В енергосистемі України продовжують фіксувати значний дефіцит електроенергії. Так, протягом понеділка, 24 червня, графіки погодинних відключень діятимуть весь день.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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"Сьогодні графіки погодинних відключень діють всю добу. З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", — йдеться у повідомленні.

Енергетики це пояснили тим, що в енергосистемі спостерігається складна ситуація після масованих атак росіян на енергооб’єкти. Так, вчора обсяг обмежень було збільшено — замість 19:00 графіки погодинних відключень почали діяти з 11:00. Це сталося через обмежену можливість використання гідроресурсів для виробництва електроенергії. 

"Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак", — зазначили в Укренерго.

Тому для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, але через масштабність пошкоджень цього недостатньо для підтримки балансу.

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Скриншот допису Укренерго
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Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, українців закликали відмовитися від бойлерів задля економії після підвищення тарифу на світло. Мешканцям Києва та міст, де є гаряче водопостачання, варто повідключати водонагрівачі.

Також ми писали, що сьогодні у Києві графіки відключення світла діятимуть довше. Це пов'язано зі зростанням споживання електроенергії.

Міненерго
електроенергія
Укренерго
енергосистема
світло
Електрика

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