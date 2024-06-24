Відключення світла в Україні 24 червня - в які години очікувати

Обсяг обмежень збільшено — в Укренерго назвали години, в які сьогодні вимикатимуть світло
В енергосистемі України продовжують фіксувати значний дефіцит електроенергії. Так, протягом понеділка, 24 червня, графіки погодинних відключень діятимуть весь день.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Ситуація в енергосистемі України 24 червня
"Сьогодні графіки погодинних відключень діють всю добу. З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", — йдеться у повідомленні.
Енергетики це пояснили тим, що в енергосистемі спостерігається складна ситуація після масованих атак росіян на енергооб’єкти. Так, вчора обсяг обмежень було збільшено — замість 19:00 графіки погодинних відключень почали діяти з 11:00. Це сталося через обмежену можливість використання гідроресурсів для виробництва електроенергії.
"Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак", — зазначили в Укренерго.
Тому для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, але через масштабність пошкоджень цього недостатньо для підтримки балансу.
Нагадаємо, українців закликали відмовитися від бойлерів задля економії після підвищення тарифу на світло. Мешканцям Києва та міст, де є гаряче водопостачання, варто повідключати водонагрівачі.
Також ми писали, що сьогодні у Києві графіки відключення світла діятимуть довше. Це пов'язано зі зростанням споживання електроенергії.
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