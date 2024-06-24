Отключение света в Украине 24 июня - в какие часы ждать

Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

В энергосистеме Украины продолжает фиксировать значительный дефицит электроэнергии. Так, в понедельник, 24 июня, графики почасовых отключений будут действовать весь день.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины 24 июня

"Сегодня графики почасовых отключений действуют все сутки. С 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше", — говорится в сообщении.

Энергетики это объяснили тем, что в энергосистеме наблюдается сложная ситуация после массированных атак россиян на энергообъекты. Так, вчера объем ограничений был увеличен — вместо 19:00 графики почасовых отключений начали действовать с 11:00. Это произошло из-за ограниченной возможности использования гидроресурсов для производства электроэнергии.

"Из-за значительных повреждений электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак", — отметили в Укрэнерго.

Поэтому для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы, но из-за масштабности повреждений этого недостаточно для поддержания баланса.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, украинцев призвали отказаться от бойлеров в целях экономии после повышения тарифа на свет. Жителям Киева и городов, где есть горячее водоснабжение, следует отключить водонагреватели.

Также мы писали, что сегодня в Киеве графики отключения света будут действовать подольше. Это связано с ростом потребления электроэнергии.