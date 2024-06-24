Українців закликають відмовитися від бойлерів задля економії — розрахунки експертів

Майстер налаштовує бойлер. Фото ілюстративне: Pixabay

Українців закликали відмовитися від бойлерів задля економії після підвищення тарифу на світло. Мешканцям Києва та міст, де є гаряче водопостачання, варто повідключати водонагрівачі.

Про це розповів голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин в інтерв'ю "Економічній правді".

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"Я рахував сумарну потужність бойлерів Києва, вийшло близько 300 МВт — це третина атомного енергоблока. Можна гігават побудувати, а можна ці 300 МВт у Києві зекономити, якщо не використовувати електроенергію для підігріву води в бойлерах", — підрахував експерт.

За словами Литвина, централізоване водопостачання — більш бюджетне у порівнянні з нагріванням води у бойлері.

Розрахунки енергоспоживання приладів

"Це банально дешевше. Вартість кубометра гарячої води з бойлера після підвищення тарифу становить понад 250 гривень, а для централізованого водопостачання вона субсидована — близько 100 гривень. Тобто різниця у 2,5 раза. Навіть після приведення тарифу до ринкового різниця все одно буде досить суттєвою, тому це треба робити та завдяки цьому вивільнити достатньо велику кількість енергії", — зауважив експерт.

Голова Асоціації енергоаудиторів зазначив, що бойлер споживає набагато більше електроенергії: кондиціонер споживає 500 Вт та він не працює постійно. Натомість електробойлер споживає 2 тисяч Вт, що в чотири рази більше. До того ж водонагрівач зазвичай працює довго.

Нагадаємо, стало відомо, скільки доведеться платити за природний газ та електроенергію: комунальні платіжки з новими сумами українці отримуватимуть вже з 1 липня.

Раніше Вадим Литвин спрогнозував такий ймовірний графік відключень електрики на наступну зиму: чотири години за світлом, чотири години — без.

Також ми повідомляли, що водоканали вважають незаконним рішення про скасування наміру НКРЕКП підвищити тарифи.